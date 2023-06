A murit celebrul actor Treat Williams, la 71 de ani. "Vă rugăm să continuaţi să-l păstraţi în inimi şi rugăciuni"

Actorul de la Hollywood, Treat Williams a murit, ieri, la vârsta de 71 de ani, în urma unui accident de motocicletă.

Sursa foto: Gettyimages | Emma McIntyre / Staff

Marele actor, Treat Williams s-a stins din viață ieri, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de o mașină, în Dorset, Vermont, SUA.

Moartea lui a fost confirmată ieri seară de către agentul său, care îl reprezintă de 15 ani, Barry McPherson.

„A fost ucis în această după-amiază. El vira la stânga sau la dreapta și o maşină l-a lovit. Sunt devastat. Era un om bun. Era atât de talentat. Cineaştii l-au iubit. El a fost inima Hollywoodului de la sfârşitul anilor 1970", a spus.McPherson.

Citește și: A murit Silvio Berlusconi la vârsta de 86 de ani

Familia actorului este îndurerată și îi îndeamnă pe fanii acestuia să continue să îl păstreze în inimile lor.

„După cum vă puteţi imagina, suntem şocaţi şi foarte îndureraţi în acest moment. Pentru toţi fanili săi, trebuie să ştiţi că Treat v-a apreciat pe toţi şi vă rugăm să continuaţi să-l păstraţi în inimi şi rugăciuni”, a transmis familia.

Williams a jucat în mai multe filme, printre care „The Eagle Has Landed”, „Prince of the City”, „Once Upon a Time in America”, „The Late Shift”, „127 Hours” şi „Run Hide Fight”, potrivit people.com.