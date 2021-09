Trei copii au rămas pe drumuri după ce un unchi piroman le-a incendiat casa

Mii de oameni au sărit în ajutorul lor după ce imaginile cu unul dintre copii care își căuta jucăriile printre resturile casei au devenit virale.

Mihaela a reușit să își salveze ghiozdanul din rămășițele casei arse, însă este prea puțin față de ce are nevoie un elev pentru a merge la școală. Focul le-a mistuit copiilor și puținul pe care îl aveau.

Copii culegeau prune din grădină când unchiul lor a venit nervos în livadă. Peste ceva timp a plecat din preajma lor, iar în cele câteva minute cât a lipsit, unchiul piroman a dat foc casei.

Mama a fost prima care a observat primele semne ale incendiului:

„Am văzut că ieșea fum pe la streașină, pe geamuri. Am oprit butelia și aragazul și când am intrat în camera unde stăteam noi am împins ușa de la camera unde a pus el foc și a ieșit fumul peste mine. Am ieșit afară și am început să strig.”

Piromanul a ajuns să stea alături de familie după ce și-a dat foc la propria casă.

Primăria le-a pus la dispoziție un container de locuit, dar nu este o soluție pe termen lung.

