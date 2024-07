Trei frați au furat mașina părinților și s-au izbit de un stâlp de electricitate. Autoturismul a luat foc și a ars complet. FOTO: captură video Antena 3 CNN

Trei copii din Bihor, cu vârste între 9 şi 15 ani, au ajuns la spital, după ce au furat maşina părinţilor şi au plecat la plimbare. Minorul aflat la volan a scăpat maşina de sub control. Autoturismul s-a lovit cu putere de un stâlp de electricitate şi a luat foc.

Toţi cei trei copii au fost răniţi, cel mai mic dintre ei este în starea cea mai gravă.

Cei trei frați au furat mașina din fața casei, într-o curbă șoferul de 15 ani a pierdut controlul volanului și a intrat direct în stâlpul de electricitate.

Localnicii spun că nu e prima oară când copiii luau mașina părinților.

Reporter: Sunt nepoții vecinului dvs?

Vecin: Da, eu m-am dus și i-am trezit, nu au știut nimic,. I-a luat ambulanța pe copii. Cum au pus mâna pe cheie, nu știu.

Vecin: Azi noapte am auzit o bubuitură și până am ieșit am văzut că a luat maşina foc, eu am crezut că e cineva în maşină, dar au putut ieşi şi nu mai era nimeni până au venit pompierii. .

Vecin: Am auzit o bubuitură, dar nu știam ce se întâmplă până când am văzut că a ars maşina, era în flăcări. Bunica lor plângea.

Hadrian Borcea, medic-șe la UPU SMURD Bihor: "Cel de 9 ani a rămas internat pe secția de ATI cu traumatism abdominal care trebuie monitorizat atent, cel de 13 ani a suferit o fractură a antebrațului şi e internat la chirurgie pediatrică, iar cel de 15 ani numai contuzii."

Polițiștii fac acum cercetări pentru mai multe infracțiuni precum vătămare corporală din culpă, furt şi conducerea unei maşini fără a avea permis de conducere.