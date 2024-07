Şase turişti străini au fost găsiţi morţi într-o cameră de hotel din Thailanda. „Nu au murit în urma unei sinucideri”

Cadavrele a șase turiști străini au fost găsite într-o cameră de hotel din centrul turistic al Bangkokului, a declarat marți un reprezentant al poliției thailandeze pentru AFP. Cauza morții ar putea fi legată de „o substanță toxică”.

Victimele - trei bărbaţi şi trei femei - sunt vietnamezi, iar două dintre ele deţineau şi cetăţenia americană.

Unele dintre ele au venit în Thailanda pentru prima oară, potrivit unui reprezentant al poliției thailandez.

Six people have been found dead in a luxury hotel in Bangkok in what police suspect was a poisoning. The bodies of the victims were discovered inside a hotel room that had been locked from the inside.https://t.co/sIXkqQ97Tz pic.twitter.com/BhGAafnHIU