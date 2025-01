Un avion s-a prăbușit în Brazilia. Patru oameni, printre care și doi copii, au supraviețuit

Un avion s-a prăbușit joi dimineață la Ubatuba, pe coasta de nord a orașului São Paulo din Brazilia. Avionul prăbușit este un avion cu reacție bimotor Cessna Citation. Aeronava are o capacitate de opt persoane, inclusiv un membru al echipajului, potrivit CNN Brasil.

Potrivit Primăriei Ubatuba, pilotul avionului a murit. Alte 7 persoane au fost grav rănite, patru ocupanți ai aeronavei, doi adulți și doi copii, și trei persoane aflate la sol.

Cessna 525 business jet overshoots the runway and bursts into flames while landing at Ubatuba Airport in Brazil.



According to the City of Ubatuba, the accident caused two deaths, one of them the pilot, and left six others injured. Five victims were on the aircraft and three…