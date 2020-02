Victor Costache: ''Dau un mesaj de calm. În România nu avem niciun caz de coronavirus!'' - VIDEO

În timp ce românii aflaţi în Italia sunt îngrijoraţi din cauza infectării cu coronavirus, ministrul Sănătăţii a făcut un apel la calm.

Sunt sute de români se întorc în ţară, după ce în Italia au murit şapte oameni în urma contaminării cu coronavirus.

"De achiziţii se ocupă Ministerul de Finanţe. Am semnalat de la început că stocurile lăsate de PSD sunt zero, pentru asta am adoptat acea ordonanţă de urgenţă împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, iar la începutul lui martie ar trebuie să avem materialele necesare (...) Dau un mesaj de calm. În România nu avem niciun caz de coronavirus", a precizat Victor Costache.