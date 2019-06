Viorica Dăncilă, atac la Klaus Iohannis: „A spus că nu suntem pregătiți pentru președinția Consiliului UE. Acum încearcă să-și asume succesul”

foto: guv.ro

Președintele ales al PSD a spus că Iohannis și-a asumat succesul președinției române a Consiliului UE, deși meritul este al Guvernului.

„Mi-am dorit o cooperare interinstituțională, să existe o legătură între premier și președinte, să nu existe mesaje contradictorii. Am încercat să vorbesc despre foarte multe lucruri, să am o colaborare bună cu președintele. Nu am reușit, dimpotrivă. Președintele a spus la început că nu suntem pregătiți, nu vom face față, iar acum spune că am avut succes și încearcă să și-l asume. Mă deranjează, pentru că noi nu am făcut-o pentru noi, ci pentru România. Niciodată nu i-a apreciat pe cei care au muncit. În spatele acestor rezultate a fost multă muncă și mult efort”.

Citiți și Dăncilă: „Legea Pensiilor e foarte așteptată, s-a lucrat foarte mult și așteptăm ca președintele Iohannis să accepte această lege”

Dăncilă a vorbit și despre un episod jenant prin care a trecut, atunci când nu a fost invitată de președinte să participe la Summitul de la Sibiu.

„Am avut peste 200 de întâlniri cu omologii mei, ceea ce m-a deranjat a fost că am primit mesaje de la alți premieri care îmi spuneau că ne vedem la Summitul de la Sibiu. Eu când am deschis președinția rotativă l-am invitat pe domnul Iohannis și chiar a vorbit primul. Cred că ar fi trebuit ca acest lucru să se întoarcă. Eu văd mereu critici la adresa Guvernului, nu e Guvernul meu, e cel pe care l-au vrut oamenii. Am văzut cererea demisiei premierului de multe ori și acest lucru ajunge și în afară și dăunează țării. Asta mă deranjează, faptul că Iohannis îmi cere demisia, e părerea dânsului, nu înseamnă că așa voi face. Am discutat pentru anumite lucruri cu domnul președinte, când a fost problema cu Republica Moldova, a trebuit să dăm un răspuns comun. Dar mi-ar fi plăcut ca lucrurile importante să necesite un dialog între premier și președinte”.

Citiți și Premierul Viorica Dăncilă, la „Sinteza Zilei”: „Trebuie să analizăm unde am greșit și să schimbăm modul de abordare”