Vreme severă în sud-vestul țării. Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabilă de sâmbătă dimineaţă, în nouă judeţe, respectiv o avertizare Cod galben de ninsori moderate cantitativ şi intensificări ale vântului ce vor afecta zone din 18 judeţe până duminică seară.



De asemenea, în intervalul 14 decembrie, ora 19:00 - 16 decembrie, ora 18:00, va fi în vigoare o informare generală de vremea rea. Astfel, pe parcursul perioadei menţionate, aria precipitaţiilor se va extinde şi va cuprinde cea mai mare parte a ţării. În noaptea de vineri spre sâmbătă (14/15 decembrie) vor fi mai ales ninsori. Din a doua parte a zilei de sâmbătă (15 decembrie) în Dobrogea va ploua, iar în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi, local, în Transilvania vor fi precipitaţii mixte şi se va forma polei. Local, precipitaţiile vor fi importante cantitativ.

”Vorbim de precipitații în toată țara, precipitații amestecate. În această noapte ninsori, însă spre dimineață se vor transforma în lapoviță și chiar ploaie. Per total interval, în vest și sud-vest, se vor cumula cantități importante de apă. Foarte important, precipitațiile se vor menține sub formă de ninsoare” a spus la ”Punctul de întâlnire” Alina Șerban, meteorolog ANM.



Conform prognozei, la nivel de regiuni, din 15 decembrie, ora 6:00, şi până pe 16 decembrie, ora 12:00, va intra în vigoare o atenţionare Cod portocaliu de ninsori abundente, strat semnificativ de zăpadă şi viscol în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, precum şi în zona de munte a judeţelor Hunedoara, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. În aceste zone va ninge abundent şi se vor cumula peste 60 - 70 l/mp, iar stratul de zăpadă nou depus va fi semnificativ. De asemenea, în zona montană înaltă va fi viscol, iar rafalele vor depăşi 70 km/h.



Totodată, în intervalul 14 decembrie, ora 23:00 - 16 decembrie, ora 18:00, în Banat, cea mai mare parte a Crişanei, vestul şi sudul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei, jumătatea de nord a Munteniei, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali, Occidentali şi de Curbură va fi Cod galben de precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat consistent de zăpadă. Local, se vor cumula 25 - 30 l/mp şi, izolat, 40 - 50 l/mp. Vântul va avea intensificări la munte, cu rafale de peste 60 km/h, dar şi în regiunile sudice şi sud-vestice, unde va atinge în general de 45 - 50 km/h.



ANM precizează că, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza atenţionările emise vineri.