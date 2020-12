Zile libere decembrie 2020. Calendarul zilelor libere legale în 2021 nu arată bine. Multe pică în weekend!

Zile libere decembrie 2020. Anul acesta românii au în total 15 zile libere legale. 11 dintre ele în timpul săptămânii. În calendarul 2020 au mai rămas doar două zile libere:

25 decembrie, vineri - Crăciunul

26 decembrie, sâmbătă - A doua zi de Crăciun.

Zile libere 2021. Calendar zile libere 2021:

Zile libere 2021. În 2021, vom avea parte de 15 sărbători legale. 8 zile libere pică în weekend şi 7 sunt în timpul săptămânii.

1 ianuarie, vineri – Anul Nou

2 ianuarie, sâmbătă – a doua zi după Anul Nou

24 ianuarie, duminică – Ziua Principatelor Române – Mica Unire

30 aprilie, vineri – Vinerea mare

1 mai, sâmbătă – Ziua Muncii

2 mai, duminică - Paştele

3 mai, luni – A doua zi de Paşte

1 iunie, marţi – Ziua Copilului

20 iunie, dumincă – Rusalii

21 iunie, luni – A doua zi de Rusalii

15 august, duminică – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie, marţi – Sfântul Andrei

1 decembrie, miercuri - Ziua Naţională a României

25 decembrie, sâmbătă – Crăciunul

26 decembrie, duminică – A doua zi de Crăciun.

Zile libere 2021. Cine beneficiază de zilele libere în 2021

În anumite zile libere angajații pot fi chemați la serviciu, în funcție de domeniul în care activează. Potrivit Codului muncii, angajații care nu pot beneficia de liberele legale trebuie să primească compensații în zile libere.

Dacă nu se acordă zile libere, angajaţii care sunt nevoiţi să lucreze inclusiv în zilele considerate libere vor primi bani în plus la salariu.

Malta are 36 de libere pe an, Spania are 34 iar Bulgaria 33. Noi avem doar 15.

Zile libere în ţările europene:

Malta - 36

Spania - 34

Bulgaria - 33

Polonia - 33

Germania - 29

Irlanda - 29

Olanda - 27.