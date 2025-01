Ziua protestelor, de Mica Unire

Publicat acum 14 ore si 24 minute

Ceferiști, militari în rezervă, polițiști, mineri, silvicultori, siderurgiști sau angajați ai Metrorex sunt așteptați vineri la un miting de protest organizat în Piața Victoriei, pe fondul nemulțumirilor generate de ordonanța-trenuleț, de Legea pensiilor și de neaplicarea statutului personalului feroviar, a anunțat Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, citat de Agerpres.



Acțiunea de protest va avea loc între orele 13:00 - 16:00 și sunt așteptate 30.000 de persoane.



'Astăzi, 23 ianuarie 2025, federațiile feroviare sindicale vor face solicitare scrisă pentru o întâlnire cu ministrul Transporturilor și Infrastructurii, domnul Sorin Grindeanu, iar mâine Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România (FSTFR) organizează miting de protest între orele 13:00 - 16:00 în Piața Victoriei în fața sediului Guvernului României, la care pot participa toți ceferiștii nemulțumiți de Ordonanța Trenulețul și/sau toți ceferiștii nemulțumiți de neaplicarea art. 28.(1) alin. l) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii din România și/sau toți ceferiștii nemulțumiți de neaplicarea Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar etc. Există aprobare pentru 30.000 de protestatari', se arată într-un comunicat al FSTFR, remis joi AGERPRES.



La protestul de vineri împotriva ordonanței-trenuleț vor mai participa și alte sindicate și federații sindicale, precum cele ale pensionarilor, poliție, armată etc., dar și din alte sectoare de activitate, respectiv protestatari de la aeroportul Henry Coandă, de la Metrorex, mineri, silvicultori, siderurgiști etc.



Organizatorii mitingului sunt: FSTFR, SCMD și ROMIL.



Traficul rutier în Piața Victoriei va fi resistematizat în ziua protestului, începând cu ora 13:00, prin asigurarea traficului rutier pe două benzi de circulație pe sens în fața Guvernului, între B-dul Aviatorilor și Calea Victoriei, respectiv B-dul Lascăr Catargiu, asigurându-se circulația pe Calea Victoriei, B-dul. Ion Mihalache, str. Buzești și B-dul Lascăr Catargiu.