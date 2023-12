Horoscop 1-7 ianuarie 2024, cu Mihai Voropchievici. Gemenii au o protecție foarte puternică, Taurii au o săptămână cu reușite

Horoscop 1-7 ianuarie 2024, cu Mihai Voropchievici. Majoritatea zodiilor încep bine anul 2024: Gemenii au o protecție foarte puternică, Taurii au o săptămână cu reușite, Leii au parte de un suflu nou, o renaştere.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Berbecul în săptămâna imediat următoare va avea parte de prietenie, sentimente altruiste, pozitive, influxuri benefice. Începe o viață nouă, pur și simplu. Zborul, elanul. Are parte de schimbări rentabile, așteaptă întoarcerea cuiva, pentru că îi e dor de cineva și-l așteaptă, se primenesc relațiile amicale, se intră într-un an nou cu niște prieteni vechi cu care Berbecul s-a mai ciondănit un pic, dar acum lasă în spate, uită și iartă. Cu toate că el nu prea face astfel de lucruri, dar influxul anului se simte.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

În schimb, Taurul are cartea 19, roşu, intră în anul 2024 cu multă energie bine canalizată, are multă forță activă, e dominator, domină situația, e și el la rândul lui combativ, dinamic și are o săptămână cu reușite, chiar de la începutul anului pentru Taur. Dar cele mai bune sunt raporturile pasionale, pentru că are forță de atracție fizică și magnetică.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Au o carte foarte bună, protecție foarte puternică, cartea 13, albul. Primiți simpatia, afecțiunea și protecția unei personalități care are un suflet generos și vă sprijină în tot ceea ce vă doriți. Numai că lăsați scepticismul deoparte și fiți încrezători, că sunteți pe calea cea bună.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul are cosmosul, cartea 20, o carte excelentă, pentru că săptămâna debutează cu reușită. E momentul când orice ar întreprinde un Rac va reuși, iar reușita va fi excepțională și cu deznodământ fericit al unei situații anterioare. Au intrat foarte bine în noul an o parte din zodii.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Leul are negru, carte dificilă, dar nu e atât de dificilă și negativă. Simbolizează sfârșitul unei situații anterioare şi în care la acest început de săptămână se impune o transformare pentru a converti un eșec în reușită. Deci Leul trebuie să se mobilizeze și să accepte o schimbare în profunzime. Nu mai e Leul din 2023, e Leul din începutul anului 2024. Veți trăi un suflu nou, o renaștere și scăpați de angoasă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Fecioara are carte negativă, rea credință din partea unor oameni, o trădare, o uitare, un abandon și cădeți prizonerul unei situații în care nu puteți face mare lucru pentru moment. Deci strângeți din dinți și depășiți și săptămâna aceasta de început de an.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanţă

Are Soarele, înseamnă o carte excelentă, fericire și reușită. Vă veți afirma, vă vor fi recunoscute meritele, se clarifică fericit o situație ambiguă. Aveți mare vitalitate și succes, mai ales în artă, în prima săptămână. Creativitatea voastră că este la cote înalte.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Are cenușiu, o carte neutră care îndeamnă Scorpionul în săptămâna respectivă să reflecteze la ce a fost anterior, prin ce a trecut, să-și ia o săptămână de liniște, să rămână în singurătate cu cei mai vârstnici, să se sfătuiască și pur și simplu să-și pregătească lista de opțiuni pentru începutul anului. O relație durabilă e în aşteptare, dar singurătate, deocamdată.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

Săgetătorul are 16, bulgăre de foc, o carte pozitivă, simbolizând rapiditatea cu care se mișcă Săgetătorii în prima săptămână a anului. În rest, schimbări de situație benefice, deplasări, şansele sunt de partea Săgetătorilor. În plus, întâlniri benefice și mici călătorii, deci lucruri frumoase.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

Capricornii au piscul, 5, carte neutră care simbolizează demararea unei acțiuni. Cei fără obligații, care au petrecut singuri Revelionul, abia acum vor cunoaște un tânăr sau o tânără, vor avea energia combativă și se vor lansa într-o nouă relaţie. Dar condiția este să nu stați în expectativă, să acționați, că aveți obiceiul să așteptați.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Vărsătorul are o carte neutră, spre pozitiv, este o săptămână patronată de fecunditate, de răbdare, de dragoste de natură și de a destăinui secrete. Deci o săptămână în care puteți avea o întâlnire călduroasă, dar datorită ajutorului unei femei, deci nu singuri, că încă sunteți cam indeciși, ca de obicei.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Peşti

Ultima carte, Peștii, au 18, galbenul, care înseamnă situații benefice din toate punctele de vedere. Renașteți, vă reînnoiți, dorința de libertate e mare, vă schimbați atitudinea, dar vă salvați totodată dintr-o situație dificilă. Întoarcerea cuiva nevăzut de multă vreme vă va produce o mare bucurie.