Horoscop 28 august-3 septembrie 2023, cu Mihai Voropchievici. Balanţa schimbă totul pe o viață nouă, la Peşti se produce o ruptură

Horoscop 28 august-3 septembrie 2023, cu Mihai Voropchievici. Astrele arată că urmează o săptămână destul de interesantă, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.

Sursa foto: antena3.ro

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Berbecul are o săptămână în care orice întreprinde îi reușește și, ca atare, toate laudele îi revin lui. Are un mod excepțional care îl scoate în față, îi evidenţiază niște calități, iar o situație complicată, pe care el credea că cu greu o va scoate la liman, are un deznodământ fericit exact atunci când nu se așteaptă. Datorită acestui deznodământ fericit, Berbecul primește recompense financiare, dar și laude, și asta îl face foarte fericit. Deci, săptămâna viitoare Berbecii sunt foarte fericiți.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

În schimb, Taurul are o săptămână de introspecţie, în care se cufundă el cu el, cu gândurile lui, dă dovadă de înțelepciune, vrea liniște ca să își poată ordona gândurile și se cufundă pur și simplu în seriozitate și timiditate. Dar dă dovadă, mai ales doamnele, de pudicitate, așteptând să vadă dacă relația pe care o are în desfășurare va fi durabilă. Deci toate aceste lucruri sunt legate de partea de dragoste. Sunt ele timide, dar știu ele ce așteaptă.

Citeşte şi: Horoscop iunie-decembrie 2023, cu Cristina Demetrescu. Karma aduce deconturi la Balanţe, căsătorii şi câştiguri materiale la Scorpioni

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

În schimb, Gemenii au o săptămână cu fericire și reușită. Te afirmi, ți se recunosc meritele, clarifici fericit o situație mai puțin plăcută pentru cei din jur și pentru tine, iar la orizont se vede o mare dragostei. Vei fi iubit și vei iubi, iar o întâlnire sentimentală este iminentă. Ai o mare vitalitate când este vorba de dragoste.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul dă importanță schimbărilor și comunicării. E o săptămână în care Racul este undeva angrenat în tot ceea ce înseamnă schimbări la locul de muncă, și acasă, dar se și justifică foarte mult. Au comunicări pe plan profesional, multe mail-uri, SMS-uri. Se întrevede și o deplasare în schimb de experiență sau profesională, urmată pe final de săptămână de o reuniune de familie. Dialogul în această săptămână pentru nativii din Rac e primordial și cu tot ceea ce-i atrage acolo, se implică și să comenteze.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Leul este înconjurat de rea-credință, un pic de trădare sau chiar un abandon din partea unei persoane cât de cât apropiate. Te vei simți prizonierul unei situații neplăcute și nu poți face mare lucru momentan pentru a ieși din această situație. Poți renunța în schimb la o persoană toxică şi care a ajuns și te-a dezamăgit.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Fecioara beneficiază de influxuri benefice, schimbări rentabile, face o vizită, cineva plecat demult se întoarce, are relații amicale cu toată lumea. Nimic nu ar arăta că există un prieten care va ajuta o Fecioară, bărbat sau femeie, într-o relație, ca să poată evolua. Pentru ca relaţia să evolueze sfatul este: nu mai sta în timiditate și fă tu primul pas, dând dovadă de pozitivitate și de altruism.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

Balanța are o săptămână în care ia sfârșit o situație neplăcută, deci se impune transformarea totală. Dacă accepți să schimbi sau dacă accepți schimbarea în profunzime, vei trăi un nou suflu, o renaștere și vei reuși să refulezi, deci schimbi totul pe o viață nouă, dar numai cu schimbare totală, nu merge cu jumătăți de măsură.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

În schimb, Scorpionul trece la demararea unei acțiuni, are energia necesară, e și combativ, dar la fel de bine se poate lansa într-o afacere sau într-o acțiune în care cineva îi spusese că nu poate fi rezolvată. Cu toate acestea, are alături de el persoane mai tinere cu care va lucra. Pasivitatea este singurul dușman pe care Scorpionul îl are în săptămâna următoare, așa că va trebui să scapi de pasivitate.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

Săgetătorul are o săptămână în care e stăpân pe situație, are echilibru foarte bun. Va face o călătorie, posibil în afara granițelor și va fi cu succes. Succes și reușită va avea şi un contract pe care va trebui să-l semnezi sau e pe cale să fie semnat. O întâlnire te încarcă cu energie, cu armonie și persoana iubită te va ajuta să descoperi pasiunea.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

Capricornul are o săptămână cu alternanțe - când este bine, când este rău, n-are ce să facă. Sentimentele lui exclusive - posesivitatea, gelozia și duritatea de care de dovadă îl pun în situații extreme de multe ori, îi place și va putea în săptămâna respectivă să manevreze sume de bani mai consistente. O întâlnire pasională pentru cei care sunt într-un început de parteneriat se lasă la final cu raporturi fizice, deoarece atracția fizică va domina forța Capriconului de seducție, oe care prea rar o arată. În săptămâna următoare are și dorință să se implice, deci o săptămână în care Capriconul și partenerul vor fi două suflete înlănțuite.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Vărsătorul are o săptămână în care se retrage în visare și îi place să trăiască amintiri trecute, plăcute, eliminându-le pe cele care l-au debusolat în trecut, dar emoțiile îl doboară, chiar dacă e el așa de visător. Dă dovadă de multă indecizie și un car de pasivitate. Sfatul este revino la realitate, pentru că familia deja a început să se îngrijoreze. Deci aveți grijă că retragerea aceasta în voi și necomunicarea cu ceilalți s-ar putea să pună familia pe jar.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Pești

Peștii sunt într-o săptămână în care li se rănește orgoliul. De aici, cu orgoliul rănit, Peștii pornesc dispute, dau dovadă de furie, sunt bulversați de o situație pe care n-o înțeleg și datorită acestei neînțelegeri dau dovadă de mulți nervi și se ajunge și la lacrimi. Cu alte cuvinte, se impune prudență și înțelepciune în tot ceea ce întreprindeți și în ceea ce comunicați cu cei dragi, la serviciu și inclusiv sau în mod special cu partenerul, pentru că se pot folosi cuvinte dure, grele, care, dacă au scăpat, pot produce chiar sub o ruptură.