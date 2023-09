Horoscop 4-10 septembrie 2023, cu Mihai Voropchievici. Leii renasc ca pasărea Phoenix, Peştii trăiesc o dragoste în secret

Horoscop 4-10 septembrie 2023, cu Mihai Voropchievici. Astrele arată că urmează o săptămână interesantă şi palpitantă pentru mai multe zodii, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Berbecul are o săptămână foarte bună, cu mult dialog, cu comunicare multă și cu multe schimburi de idei în călătoriile pe care le întreprinde. E anunțată o reuniune de familie, dar pentru cei care au o întâlnire, atracția fizică pentru ei va fi mult mai importantă decât cea intelectuală. Adică ne place mai mult ambalajul decât conținutul undeva și nu ne interesează. E o săptămână în care se poate să vă întâlniți cu o persoană dragă, cu cei care sunt în căutări, dar de aici șocul bun posibil este dialogul. Cu cât veți dialoga mai mult, cu atât veți cuceri persoana din fața voastră și vă va fi de folosit.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

În schimb, Taurul trebuie să facă o alegere, dar are și dubii, are și ezitări. El e neliniștit din cauza unei rivalități care poate să fie la locul de muncă sau pur și simplu într-un grup de prieteni. Reflectează înainte de a lua o decizie, alegând între două lucruri sau între două persoane, ori între două situații. Sunteți puși în situația de a alege ce e mai bun numai cu discernământ mult.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Gemenii primesc noi influxuri benefice, apar schimbări extraordinar de benefice pentru ei. Vor primi vizita unei persoane pe care n-ai mai văzut-o de mult timp și care îi va ajuta într-o relație. Cu alte cuvinte, o femeie va veni și va fi pe post de pețitor pentru cei care sunt încă necăsătoriți. Dar chiar dacă v-au prezentat pe cineva, nu așteptați ca persoana din fața voastră să facă primul pas. Luați voi inițiativa.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul are o săptămână în care e rănit în orgoliul lui, e plin de furie, e bulversat, mai ales din cauza unei situații care i-a produs multe tensiuni, nervi întinși și exces de lacrimi. Se impune totuși o prudență, dar și mai multă înțelepciune pentru evitarea unui conflict sau, dacă un conflict escaladează, puneţi stop pentru că e cazul să vă opriți, altfel ruptura e iminentă Poate fi vorba de o prietenie, dar poate şi o căsnicie. Deci o săptămână destul de complicată pentru un Rac.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

La rândul lui, Leul are parte de sfârșitul unei situații sau unui eșec pe care l-a avut în săptămâna precedentă. Pentru el apare o transformare care deja se impunea, dar per total nu acceptați o schimbare superficială. Voi sunteți oamenii care vreți totul sau nimic, așa că dacă veți face treaba asta, scăpați de angoase, primiți un insuflu nou și veţi renaște ca pasărea Phoenix.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Fecioarele se afirmă, li se recunosc meritele atât la locul de muncă, cât și în jurul prietenilor. Au parte de reușite pe toate planurile. Așadar se întrevede o mare dragoste datorită acestui succes pe care l-ați obținut. Cineva a pus ochii pe dvs. și s-ar putea să vă dați seama că sunteți iubit, dar nu vi s-a spus. Vei căuta și tu la rândul tău să iubești când vei afla că ești într-adevăr iubit. Întâlnirea cu o persoană nouă care intră în viața voastră este iminentă în săptămâna următoare. Aveți multă viață, vitalitate, iar sufletul vă va zburda.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

În schimb, Balanța are o săptămână cu un echilibru bun și este stăpână pe situație. Are de făcut niște călătorii, se bucură de aceste călătorii, în cămin are parte de multă armonie, iar armonia aceasta încarcă balanța cu energie pozitivă și îl conduce pe om la succes. Cu alte cuvinte, reușești să semnezi un contract pe care sperai de mult să îl obții.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Scorpionul are o săptămână de când bine, când rău, când sus, când jos. Deși dragostea e în jurul lui, o întâlnire e dominată mai mult de atracția fizică decât de plăcerile pe care Scorpionul le caută în general. Dar atracția aceasta fizică sau frumusețea persoanei cu care vă întâlniți stârnește ceva gelozii. Cu toate că pasiunea la voi este pe primul plan, veți avea raporturi fizice, dorințele sunt la cote înalte și este o săptămână în care vă pot fi returnați niște bani sau pur și simplu apar niște bani dintr-o conjunctură pe care nici dvs. nu v-o puteți explica.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

Pentru Săgetător este începutul unei noi acțiuni în profesie. Acest început îți va aduce o realizare financiară importantă. O întâlnire cu o persoană vârstnică poate pune bazele unei relații benefice atât profesional, cât și din alte raporturi fizice.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

O săptămână plină de emoții pentru Capricorn, dar și un noian de amintiri vechi, vechi, de când lumea și pământul, iar asta te fac să fii reflexiv la nevoile celor din jur. Dacă este cazul să renunți la pasivitate și indecizie vei avea o săptămână excepțională, așa că sfatul este: acceptă realitatea așa cum este, că este mai puțin bună sau mai bună, pentru că este de neconceput. Nu poți să faci altceva decât ceea ce ți-e scris, iar dacă ești un pic tensionat, de partea ta va fi familia care te va ajuta în schimb.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Vărsătorul are un beneficiu atât timp cât se mișcă rapid. Rapiditatea în acțiuni te ajută enorm într-o schimbare benefică. Ai mult noroc atât în deplasări, cât și în dialogurile constructive sau profesionale la întâlnirile benefice pe care le vei avea săptămâna aceasta. Apar, în schimb, schimbări bruște de situație, pe negândite, așa că fiți pregătiți pentru orice.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Pești

Peștii sunt receptivi, sunt gentili, au multă răbdare, o ieșire în natură le favorizează o întâlnire pentru cei tineri, iar situația va evolua lent, indiscret și te avantajează. Adică voi veți trăi o dragoste în secret. Singura persoană care vă va ajuta și va conduce spre ceva bun este o femeie care vă va ajută, dar nu pețește.