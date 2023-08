Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici. Săgetătorii întâlnesc marea dragoste, iar Peștii au bani din belșug

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici. Săptămâna aceasta, Săgetătorii vor întâlni marea lor dragoste, iar Peștii primesc un bonus sau o mărire de salariu care le va aduce bani din belșug.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

Berbecul e protejat de un om puternic, cu personalitate marcantă. Poate fi un medic sau chiar un preot cu suflet generos și spiritual. Aceste două persoane sau una singură vor fi alături de Berbec și îi vor călăuzii pașii, așa că fiți încrezători. Sunteți pe calea cea bună și pentru cei care își doresc un parteneriat în afaceri sau o parteneră, se întrevede o alianță serioasă. Pentru cei singuri, în schimb, este perioada în care căsătoria este foarte indicată.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Timpul și înțelepciunea ta te conduc undeva în zona reflexiei. Încă nu a ieșit din reflexia din săptămâna precedentă și asta îi bucură pentru că le dă o stare de liniște, îi face un pic mai timizi. Atenție, pe lângă aceste lucruri pe care tu le arăți și le văd toți, poate apărea o relație după o perioadă de așteptare, recompensă târzie din punct de vedere emoțional, afectiv. Vei petrece totuși o perioadă de timp în singurătate, alături de părinți, de bunici, de cei vârstnici. E o săptămână în care e greu să ți se facă pe plac și e mai bine să nu te deranjeze nimeni.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Comunicarea sub orice formă în săptămâna următoare te ajută. O deplasare, o reuniune de familie, o invitație la o cununie, un botez sau o nuntă unde au schimburi de idei și se impun în fața celorlalți. Cei care sunt singuri, la o ieșire de genul ăsta vor fi mai atenți decât de obicei. Vor ieși în evidență și atracția lor este mai mult de natură fizică, nu intelectuală, dar totuși dialogul va juca un rol important în stabilirea unor relații și a unor prietenii care se vor dovedi ulterior foarte benefice.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Racul este un bulgăre de foc săptămâna următoare. Rapiditatea îl va ajuta într-o schimbare benefică. Va avea parte de deplasări, întâlniri de afaceri, toate întâlniri benefice, câteva mici călătorii pe distanțe scurte. Toate acestea, în schimb, îți vor aduce schimbări rapide de situații. Cu alte cuvinte, ai o săptămână în care ai noroc mult și îți reușesc toate.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Leu

Leul va face o alegere, dar parcă are ceva ezitări și îndoieli. Ești sau te simți de multe ori dual și ai neliniști din cauza unei rivalități cu o persoană de același sex, deci rivalitatea asta trebuie undeva să dispară, așa că încearcă să reflectezi înainte de a acționa, pentru că tendința va fi să faci acțiuni la primul impuls și vei fi pus la zid de două persoane care nu te agreează.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Fecioarele fac acțiuni noi și activități profitabile. Ești în căutare de profit financiar, iar săptămâna îți oferă bani mulți și o întâlnire cu o persoană în vârstă care te va ajuta sau te va ghida, un fel de consilier financiar să pui bazele unei relații de afaceri.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Balanță

Balanța mai iese un pic din apatia pe care a avut-o. O vizită în apropiere, la o persoană cunoscută, te va face fericit, pentru că acolo vei găsi o persoană care revine în țară, plecată de mai mult timp. Se întăresc relațiile amicale, prietenii te ajută într-o situație când vei avea nevoie, fie de afaceri, fie pur și simplu o relație afectuoase, dar condiția este ca reușitele să le obții numai dacă vei face tu primul pas.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Pentru Scorpion e ceva ce își dorește de mult. E un fel de perioadă de renaștere, de reînnoire. Lucrurile benefice vin, deci te salvezi dintr-o situație dificilă, în care ai senzația că ești sufocat. O veste, ceva noutăți pe care le așteptai de mult îți vor face mare plăcere. Întoarcerea cuiva te bucură. E o perioadă de întâlniri cu foarte mulți care au plecat, dar și cu rude mai apropiate care nu s-au văzut de mulți ani.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

Sărgetătorul continuă săptămâna următoare ca și pe cea precedenta: fericire și reușită. Ți se recunosc meritele, clarificarea fericită a unei situații pe care o puneau sub semnul întrebării. Iar marea dragoste pentru cei singuri apare.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Capricornul are în vedere orizontul, privește departe, are echilibru bun, e stăpân pe situație și datorită acestui fapt, simte nevoia să călătorească, să mai împărtășească din opiniile pe care le are sau să vorbească cu persoane pe care nu le-am mai văzut de mult la serviciu. Aveți posibilitatea să avansați, cu siguranță. Pentru cei căsătoriți există armonie, succes, reușită. O să semneze un contract benefic numai dacă la rândul lor ajută și pe altul pus în aceeași situație. Este pus în situația în care trebuie să fie altruist.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Vărsătorul scapă în sfârșit de o situație care i-a produs foarte multă neplăcere, dar care undeva se îndrepta spre un eșec. Are parte de transformare care se impunea de mult, dar schimbarea se impune în profunzime. Să nu încerce să curețe aparențele prin a face ceva de mântuială. Are parte de o renaștere, scapă de angoase și începe să răsufle ușurat.

Horoscop 7-13 august 2023, cu Mihai Voropchievici pentru Pești

Peștii se axează pe profesie. Mai vin și cu sfaturi pentru colegi și îi ajută când au mai mult de muncă. Realizare bună, cu bani din belșug. Datorită acestor acțiuni, șefii îi iau în colimator și pot să-i premieze sau pur și simplu să le mărească salariul. O întâlnire cu o persoană mai în vârstă îi va pune în situația să își mai țină gura și să nu se mai ia la ceartă cu cei vârstnici.