Horoscop chinezesc pentru anul 2022, cu Anca Dimancea: "Cine riscă, câștigă. E anul curajoșilor"

Tigrul de apă deși este mai justițiar, vine cu primăvara. Primăvara înseamnă proiecte noi. Cine poate și vrea să riște, poate face lucruri mărețe în acest an. Vor fi multe lucruri noi sub soare.

Este un an al oamenilor curajoși, precum tigrul care coboară din munți. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea celor dorite. Cine riscă, câștigă.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Șobolan

Se debarasează de toate problemele pe care le-a avut în anul Bivolului. Are sănătate mai bună și în primul rând mult succes în plan profesional. Șobolanul are steaua victoriilor. Este o energie foarte puternică. Au și dragoste, dar nu vor avea foarte mult timp pentru ea. Vor avea multă energie.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Bivol

Bivolul muncește, dar acum a intrat Soarele în sectorul lor. A intrat soarele pentru că vine steaua prosperității. Nu doar belșug, ci și stare de bine. O intrare în matcă, cu toate că Tigrul agită. Sunt foarte muncitori și foarte coerenți în ceea ce fac în acest an. Le-aș propune să aibă și un plan B, anul acesta. Pot avea prosibile procese. Atenție celor care comunica agresiv. În plan profesional, nu vor exista probleme, dar să nu uite în conflicte cu șefii.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Tigru

Tigrul este în anul lui. Energia tai sui afectează zodii, printre care și Tigrul. Pot exista mai multe obstacole, dacă nu-și urăresc prioritățile. Este anul în care trebuie să se focuseze mai mult pe ei înșiși. Pot să producă multă prosperitate. Pot să acționeze. Sunt justițiari și fiind doi tigri, pot fi cu gura ca mare și să fie judecați greșit. S-ar putea să comunice prea mult sau defectuos. Cu dragostea o duc bine, dacă nu se ceartă.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Iepure

Iepurele este o zodie mai pașnică care, însă, are o mică problemă pe comunicare și pe energia certurilor. Cei care sunt implicați în procese să aibă grijă și să-și noteze procesele. În luna februarie să aibă grijă la o dezamăgire în plan emoțional. Pot fi mai afectați, cumva să sufere sau să se simtă trădați. Nu neapărat în cuplu. Poate fi și vorba despre o problemă de familie. Nu trebuie să mai pună la suflet toate bârfele. Este un an care le dă putere. Sunt sfătuiți să învețe multe lucruri.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Dragon

Au fost cei mai nepăstuiți în anul Bivolului. Anul acesta îi așteaptă o stea a dragostei și de învățătură. Pe de altă parte, își pot găsi perechea sau se pot căsători. Le vine foarte multă energie pozitivă în acest an de Tigru. Au și sănătate și nu mai au obstacole.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Șarpe

Au și ei o stea de dragoste, doar că răspund diferit. Au luni bune și mai puțin bune. Își pot găsi dragostea în acest an sau se pot căsători. Li se recomandă să aibă loc un eveniment fericit în viața lor, pentru că li se va schimba anul în bine. Nu o duc rău cu prosperitatea. Este un an bun să riște, dar nu în lunile de maimuță și mistreț.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Cal

Calul are o energie foarte frumoasă de multiplicare a tot ce este bun, însă se pot multiplica și anumite lucruri negative. Este anul de aliat. Pot face lucruri mărețe și vin galop. Atenție pentru cei care au probleme cardiovasculare. Fără lucruri la extrem. Mai este și casa yin, energia cimitirelor. Trebuie să aibă grijă de cineva din familie și să acționeze rapid dacă se îmbolnăvește.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Oaie

Sunt ceva mai afectați de energia bolilor. Nu au o energie de conflict, dar trebuie să aibă grijă la sănătate. Sunt afectate femeile mai mult. Aș enumera sistemul digestiv, glandular și reproducător.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Maimuță

Maimuța este în anul de dușman. Se vor confrunta cu problemele pe care nu le-au rezolvat când nu trebuia. Este un an de provocări. Vor fi luni bune, dar trebuie să aibă grijă în luna mai și februarie 2022. Ar putea fi tentați să spune că au început anul cu stângul, dar nu este așa. Atenție foarte mare la sistemul respirator anul acesta. Maimuța simte că nu are putere. Nu trebuie să se lase. Nu se recomandă în acest an să facă operații estetice.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Cocoș

Cocoșul nu este foarte favorizat în august și septembrie. Are o problemă. Energia stelei 7 vine în locul în care el se simte cel mai bine. Poate da agresivitate. Le recomand foarte mult calm. S-ar putea să se simtă trădați. Atenție și la posibile accidentări. Să fie diplomați în acest an. Nu este un an al investițiilor pentru ei.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Câine

Câinele are un an mai bun. Are steaua norocului divin. Poate face bani sau poate pune bazele unei prosperități în viitor ca lor să le fie mai bine. Să se pună la adăpost și să facă niște economii. Este un an fabulos să strângă bani. Au și ei energia cimitirelor. Atenție la un membru al familiei.

Horoscop chinezesc pentru 2022, cu Anca Dimancea pentru Mistreț

Au parte de o energie favorabilă. Este anul prietenului secret, pentru că mistrețul este prietenul secret al tigrului. Sunt destul de intuitivi și inspirați sub steaua șase. Își ascultă intuiția.

Familiile pot fi zdruncinate în acest an al Tigrului de Apă, dacă nu există dragoste, respect și înțelegere. Anul Tigrului de Apă este un an mai bun decât cel al Bivolului.

