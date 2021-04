Mihai Voropchievici: Ce trebuie să faci pentru a avea bani - așa te autoprogramezi pentru o viață prosperă

"Există o lege a reversibilului. Trebuie să înțelegem în primul rând că din ceea ce avem trebuie să știm cum să folosim. Pentru că există oameni foarte risipitori, care nu știu valoarea banului sau care îl câștigă foarte ușor și, la fel, banul câștigat ușor se va pierde ușor.

Cel care nu-i are deja se întreabă ce trebuie să facă. Primul lucru pe care trebuie să-l face este să nu pleci cu negație: "Nu am bani!" Banul nu va veni la unul care se vaită. Dar, dacă eu mă programez să-mi fie bine, să aduc banii în viața mea, trebuie să fac un lucru simplu. Spui: "Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce-mi place și am tot ce-mi place ca să fac tot ce-mi trebuie".

În momentul în care spui asta, de nouă ori dimineața, înainte de a te da jos din pat și de nouă ori seara, timp de nouă zile, pentru că "nouă" este cifra perfectă a Universului, noi nu facem altceva decât să aducem în viața noastră forța gândului.

În momentul în care începem să primim abia atunci să înțelegem că există o lege a banului, ca să circule banul: dăruiește și vei primi. Iar când începi să ai bani învață să-i pui pe căprării, cum spunea bunica, adică de la valorea cea mai mică în portofel sau în ce îi ții până la cea mai mare. Banii trebuie iubiți, dar nu să-i adorați", a spus Mihai Voropchievici.

Cum îți confecționezi un talisman pentru a atrage banii

"Luați trei monede de 5 (5 sau 50 de bani), dați-le o gaură la mijloc, mergeți la un magazin de pasmanterie, luați un suitaj verde, că este simbolul banului, le întoarceți pe fiecare pe aceeași parte, faceți un nod sus puneți o monedă, apoi alt nod, încă o monedă și știți foarte simplu să împletiți să treacă este ele. La final faci trei noduri și spui În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și când spui Amin, spui și un Tatăl Nostru", a explicat Mihai Voropchievici.

