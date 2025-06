Incendiu puternic lângă stațiunea grecească Palaia Fokaia. Pompierii au salvat 11 turiști dintr-o casă de vacanță

Un incendiu forestier a izbucnit joi lângă Palaia Fokaia, o stațiune turistică situată la 50 de kilometri est de Atena, și s-a extins rapid către localitățile și satele din apropiere. Protecția Civilă din Grecia a emis mai multe ordine de evacuare, anunță serviciul de pompieri, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres.

"Este un incendiu dificil, alimentat de vântul puternic", a declarat pentru AFP un oficial al serviciului de pompieri.

Potrivit ziarului grecesc Ekathimerini, pompierii continuă și la această ora lupta cu flăcările.

Aproximativ 130 de pompieri, voluntari, 28 de autospeciale, 12 avioane şi elicoptere, precum şi două ambarcaţiuni ale pazei de coastă sunt mobilizate pentru stingerea incendiului, potrivit Agerpres.



Incendiul afectează şi localitatea turistică Thymari din apropiere şi a dus la evacuarea a cinci sate, conform purtătorului de cuvânt al pompierilor, Vassilis Vathrakogiannis, care a vorbit despre "o uriaşă luptă împotriva flăcărilor între localităţi".



Focul, care a izbucnit în jurul orei locale 12:30, a crescut rapid în intensitate şi s-a răspândit foarte repede din cauza condiţiilor de vânt de şase grade pe scara Beaufort şi a temperaturilor care au fluctuat între 35 şi 37 de grade Celsius pe parcursul zilei.



Flăcările au cuprins zone de desiş, plantaţii de măslini şi câmpuri şi s-au apropiat de locuinţe.

? At least 20 houses have been destroyed by a rapidly growing wildfire in Palaia Fokaia, south of Athens, Greece, according to officials. Four settlements have been evacuated as flames continue to spread.pic.twitter.com/3XAHvdwnXe