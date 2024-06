Ciolacu salută reîntoarcerea lui Mircea Dolha în echipa PSD Maramureş: A înțeles miza acestor alegeri locale și s-a retras din cursa electorală pentru a-l susține pe Dancus Ioan Doru

Liderul social-democraților este ferm convins că noua formulă a echipei PSD va reuşi să atragă fonduri pentru dezvoltarea proiectelor necesare municipiului Baia Mare şi întregului judeţ Maramureş.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a salutat, marți, retragerea lui Mircea Dolha din cursa pentru primăria Baia Mare și reîntoarcerea fostului viceprimar şi preşedinte PSD Baia Mare în echipa Partidului Social Democrat Maramureş.

„Mă bucur că Mircea Dolha a înțeles miza acestor alegeri locale și s-a retras din cursa electorală pentru a-l susține pe Dancus Ioan Doru, candidatul PSD la Primăria Baia Mare. Mircea a înțeles că interesul băimărenilor este mai presus de orice și a ales cea mai bună echipă pentru municipiul Baia Mare. Sper ca și alți candidați să aleagă intersul băimărenilor în defavoarea propriilor orgolii politice. Aveți în mine un partener în dezvoltarea și modernizarea municipiului Baia Mare și a întregului județ Maramureș. Este absolut necesar ca județul să se interconecteze la întreaga regiune și acest lucru trebuie să fie prioritatea zero a noii administrații. Doar așa, veți putea atrage noi investiții, crea noi locuri de muncă și veți avea mai multe fonduri pentru creșterea calității serviciilor sociale”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

„Fondurile alocate pentru investiţii în acest an au depăşit 7% din PIB. Cu toate acestea, la Maramureş nu am avut proiecte pentru că, în ultimii patru ani, autorităţile locale nu au muncit deloc pentru ca aceste proiecte să capete contur. Aveţi în mine un partener în dezvoltarea şi modernizarea municipiului Baia Mare şi a întregului judeţ şi vă aştept după 9 iunie cu proiectele de care băimărenii, întregul judeţ de fapt, au nevoie. Este absolut necesar ca municipiul Baia Mare să se interconecteze la întreaga regiune şi acest lucru trebuie să fie prioritatea zero a noii administraţii. Doar aşa, veţi putea atrage investiţii, veţi putea crea noi locuri de muncă şi veţi avea mai multe fonduri pentru creşterea calităţii serviciilor sociale”, se arată într-un comunicat al PSD.