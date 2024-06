Surse: Clotilde Armand încearcă să convingă AUR să facă alianță cu USR și să o voteze viceprimar la Sectorul 1

Clotilde Armand refuză înfrângerea, după alegerile de la Sectorul 1. Sursa Foto: Alex Micsik / Agerpres Foto

Clotilde Armand nu dorește să plece de la Primăria Sectorului 1, nici după ce îi va înceta mandatul de primar pe care l-a pierdut în faţa liberalului George Tuță.

Surse politice au declarat pentru Antena3CNN că Armand i-a contactat pe liderii AUR pentru a încerca să îi convingă să facă o alianță USR-AUR la Consiliul Local al Sectorului 1 și să o voteze pe ea în funcția de viceprimar.

Contactat de Antena3CNN, Claudiu Târziu a susținut că el nu a inițiat negocieri pentru majorități.

"Nu am inițiat și nu am purtat niciun fel de negocieri cu Clotilde Armand sau cu oricine altcineva în privința alcătuirii vreunei majorități la nivel local. Mă aflu la Bruxelles și nu am cunoștință de asemenea demersuri", a spus Claudiu Târziu.

Ramona Bruynseels, cea care este liderul AUR pe sprijinul căruia s-ar baza Clotilde Armand, nu a răspuns întrebărilor noastre, pana la ora redactării acestui material.

Rezultatele alegerilor din Sectorul 1 însă nu au fost anunţate oficial de Biroul Electoral Central, în urma contestaţiilor înregistrate.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunţat luni că toate cererile de renumărare a voturilor au fost respinse de către Biroul Electoral de sector şi de către Biroul Electoral Central şi că va folosi, în continuare, căile de atac în justiţie. Şi cererile Alianţei Dreapta Unită, din partea căreia a candidat Clotilde Armand, de anulare a alegerilor din Sectorul 1 au fost respinse de BEC

Conform rezultatevot.ro, care afişează rezultate parţiale neoficiale, George Tuţă înregistrează 36,61% din voturi, iar Clotilde Armand are un scor de 35,92%.

Cifrele BEC îl declară câștigător la Sectorul 1 pe George Tuță. Clotilde Armand pierde Primăria

Potrivit numărătorii voturilor pentru Primăria Sectorului 1, BEC a constatat că George Tuță a câștigat.

„Candidatul declarat ales căruia i se va atribui mandatul de primar, conform art. 101, alin (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali: Tuță George-Cristian, Alianța Electorală PSD-PNL, cu 35910 voturi", se arată în documentul Biroului Electoral Central.

George Tuță a anunțat zilele trecute ca actualul primar, Clotilde Armand, trebuie să se declarare învinsă, și a cerut formarea unei echipe de tranziție.

„Am văzut o încercare de tergiversare și acuzații nefondate. A prezentat o poză de aici din Biroul Electoral de Sector, unde cred că informația importantă a uitat să o treacă, că erau 40°C pe acele holuri și în acele încăperi în care oamenii efectiv nu mai pot de cald. Ieri au fost două cazuri în care li s-a făcut rău. Şi am mai văzut un lucru că toate voturile sunt în custodia Biroului Electoral de Sector, deci n-are cum să mai încurce acest proces", a declarat George Tuță.

Acesta a anunțat într-o postare pe Facebook că procesul de numărare a voturilor s-a încheiat după aproape 80 de ore de la închiderea urnelor, în favoarea sa.

"Am încheiat un proces electoral intens, care s-a derulat sub semnul corectitudinii și al atenției pentru integritatea rezultatelor. După aproape 80 de ore de la închiderea urnelor, avem confirmate rezultatele anunțate de noi încă de luni dimineață, după numărătoarea paralelă: cetățenii sectorului au votat pentru schimbare", a spus George Tuţă.