Cristian Terheș, candidat la prezidențiale, în direct de la Parlament la „Un președinte în fața Națiunii”

Publicat acum 6 minute

„Am avut alegeri prezidențiale în urmă cu patru luni de zile. Am fost 14 candidați, am dezbătut, ne-am contrat reciproc, eu am fost de exemplu în câteva dezbateri cu domnul Călin Georgescu. Ce am avut să-i spun doctrinar, cu ce nu sunt de acord, i-am spus în față. Că așa face un bărbat, un om politic, un candidat la prezidențiale. Ne-am strâns mâna înainte de emisiune și după emisiune. Am găsit în planul dânsului lucruri cu care agream, altele...le chestionam să spun.

Dar când s-a terminat turul I și am văzut că peste noapte oameni care îl huleau au devenit dintr-o dată mari suveraniști. De la George Simion....la mulți oameni politici. Noi avem azi un partid politic care s-a urcat pe valul acesta și e azi în Parlament și a trimis oameni aici cu 8 și 10 clase. E normal? Genul acela de persoane pot ei să dea legi bune? Că noi suntem înnebuniți în România că legile sunt proaste! Păi oameni fără educație sunt trimiși aici pe val. Și la mine au venit, citez: urcă-te pe val! Și am spus nu voi face asta!

Aici e problema pe care o văd azi în societate, rar e un om consecvent în viziunea și credința sa. Mă întreabă azi unii de ce mai candidez, păi exact de-asta, ca să arăt că sunt un om vertical.

Considerând istoricul fiecăruia dintre noi am dovedit că sunt singurul suveranist creștin democrat în această competiție electorală. Atunci când toți au tăcut, eu am vorbit, când toți erau cu capul plecat, eu am fost singurul care a intrat în Parlamentul European fără certificat verde, nu vă dați seama ce presiune a fost atunci pe mine.

Un suveranist trebuie să fie dovedit, azi e ușor a spune când e valul. Întrebarea mea pentru ceilalți candidați care spun că sunt suveraniști: când au dovedit și cum vor apăra ei supremației Constituției într-o UE unde ai nevoie de anumite lucruri pentru a-ți promova interesul.”