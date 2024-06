George Tuţă spune că e noul primar la Sectorul 1: „Cetățenii și-au dorit să pună capăt circului”

E momentul ca doamna Armand să meargă acasă, spune Tuţă

Candidatul PNL George Tuţă a declarat că are cu peste 600 de voturi mai mult decât Clotilde Armand, înainte ca Biroul Electoral al Sectorului 1 să centralizeze ultima secţie de votare din sector. „Mai e o singură secţie nevalidată”, a spus el, miercuri seară, la Antena 3 CNN.

„Cred că ce s-a întâmplat duminică în Sectorul 1 e un lucru extrem de important și anume că cetățenii și-au dorit să pună capăt circului și scandalului permanent care din păcate și din nefericire pentru foarte mulți oameni a continuat timp de trei zile.

Oameni care au stat cu sacii de voturi așteptând un microbuz să-i ia din secțiile de vot, după aceea au stat ore în șir să ajungă într-o cameră care nu avea sub nicio formă ventilație sau condiții umane de a lucra și de a face această aritmetică de care avem nevoie”, a spus George Tuţă, în direct, la „Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea”.

„În Sectorul 1, în cel mai bogat oraș al României, să nu fii capabil să ai un spațiu care să asigure loc suficient pentru toată lumea este rușinos și umilitor pentru cetățeni. De asta e important ca votul pe care l-am primit ne distanțează 673 de voturi. Mai este o singură secție de vot care nu a fost validată de către Biroul Electoral. Una singură. În această secţie eu am 450 de voturi, doamna Armand, 404 dacă-mi aduc bine aminte. Şi dacă n-aș lua niciun vot, tot câștigător. Dar cred că bucureștenii vor avea de câștigat”, a precizat politicianul.

Întrebat dacă a vorbit cu Clotilde Armand, George Tuţă spune că nu au avut un dialog încă.

„Nu am avut un dialog pentru că este singurul primar care nu acordă audiențe din România, dar lucrul ăsta s-a terminat și eu cred că e momentul ca doamna Armand să meargă acasă, pentru că avem mult de recuperat”.

„În ultimele 72 de ore am dormit foarte puțin, 6,5 ore, am stat acolo să ne asigurăm că procesul este corect și într-adevăr, trebuie să îi apreciem pe cei din Biroul Electoral de Sector care și-au dat toată silința, au avut răbdare, lucrează inclusiv acum la această oră, pentru că mai e o singură secție care nu este închisă”, a mai spus el.

Clotilde Armand a avut o cădere nervoasă, în momentul în care presa i-a adresat întrebări legate de scandalul cu buletinele de vot. Ea a început să ţipe şi să ceară demisii după ce a fost rugată să arate dovezi că a depus plângeri penale, în scandalul de la Sectorul 1.

Mai exact, Clotilde Armand a anunțat, marți, că a depus o plângere penală împotriva președintelui Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, unde a reclamat ”modul defectuos în care s-au desfășurat alegerile locale și europarlamentare”.

Cu toate acestea, miercuri, în jurul orei 16.00, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a transmis că nu au fost înregistrate plângeri penale ”depuse de doamna primar Clotilde-Marie-Brigitte Armand”.

Întrebată de jurnaliști dacă poate arăta vreun număr de ordine sau o altă dovadă care să ateste depunerea plângerii penale, Clotilde Armand a avut un episod nervos.

"Dacă doamna încă o dată mă întrerupe am plecat...Tot ce am explicat aici, cu aceste căi care nu se închid, cu aceste procese verbale care nu sunt corect întocmite şi care sunt modificate din pix. Tot ce spun aici am sesizat prin niște cereri de renumărare(...) Am depus plângeri şi la Parchetul General. (...)", a spus Clotilde Armand în faţa jurnaliștilor care i-au cerut dovezi în acest sens.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat miercuri că în sectoarele 1 și 2 sunt două persoane care, alături de mii de alte persoane, au pierdut alegerile și acum stau la televizor și se plâng. Marcel Ciolacu s-a referit astfel la primarii Clotilde Armand și Radu Mihaiu, care contestă numărarea voturilor în secțiile de votare.

„Două persoane care, alături de mii de alte persoane, au pierdut alegerile. Care stau la televizor, se plâng. Am înţeles că preşedintele AEP consideră că, după această experienţă, trebuie să modifice ceva, trebuie să vină cu acele propuneri de modificare.

Nu am expertiza domnului Toni Greblă în domeniu, dar categoric că voi fi atent la ceea ce va propune”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri, întrebat despre situaţia de la sectoarele 1 şi 2, unde primarii în funcţie contestă rezultatul şi numărarea voturilor.