Clotilde Armand a țipat la jurnaliști, le-a cerut să demisioneze și le-a întors spatele, după o cădere nervoasa în direct

Primarul Sectorului 2 nu îşi acceptă înfrângerea şi se răzbună pe jurnalişti pentru întrebările incomode

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Clotilde Armand a avut o cădere nervoasă, în momentul în care presa i-a adresat întrebări legate de scandalul cu buletinele de vot. Ea a început să ţipe şi să ceară demisii după ce a fost rugată să arate dovezi că a depus plângeri penale, în scandalul de la Sectorul 2.

Mai exact, Clotilde Armand a anunțat, marți, că a depus o plângere penală împotriva președintelui Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, unde a reclamat ”modul defectuos în care s-au desfășurat alegerile locale și europarlamentare”.

Cu toate acestea, miercuri, în jurul orei 16.00, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a transmis că nu au fost înregistrate plângeri penale ”depuse de doamna primar Clotilde-Marie-Brigitte Armand”.

Întrebată de jurnaliști dacă poate arăta vreun număr de ordine sau o altă dovadă care să ateste depunerea plângerii penale, Clotilde Armand a avut un episod nervos.

"Dacă doamna încă o dată mă întrerupe am plecat...Tot ce am explicat aici, cu aceste căi care nu se închid, cu aceste procese verbale care nu sunt corect întocmite şi care sunt modificate din pix. Tot ce spun aici am sesizat prin niște cereri de renumărare(...) Am depus plângeri şi la Parchetul General. (...)", a spus Clotilde Armand în faţa jurnaliștilor care iau cerut dovezi în acest sens.

Vizibil iritată de aceste solicitări, Clotilde Armand a început să ceară demisii şi să-i acuze pe jurnaliști de lipsă de profesionalism.

"Vă daţi demisia dacă nu este aşa cum vă spun şi plecați de aici şi toţi şefii dumneavoastră îşi dau demisia?(...) Vă legaţi se şobolani în loc să încercaţi să înțelegeți fenomenul care este acuma.

Nu sunteți jurnaliști adevărați. Eu nu vorbesc de toţi jurnaliştii, vorbesc de jurnaliştii de la Antena 3 care în loc să înțeleagă ce se întâmpla, încearcă să spună lucruri care nu au relevanță aici. Doamna insistă cu şobolanii. (...) Eu nu am venit aici să vorbesc de urşi sau de şobolani sau de fake news de acum 4 ani. Am venit pentru ceva extrem de grav care se întâmplă, e vorba de o pată neagră asupra democraţiei din România", a mai spus Clotilde Armand.

La final, Clotilde Armand a refuzat să mai răspundă la întrebări şi a întors spatele presei.

Clotilde Armand a cerut renumărarea buletinelor în peste 80 de secții de votare, dar cererile au fost respinse de Biroul Electoral de Sector. Potrivit numărătorii parțiale actualul edil, Clotilde Armand este la 682 de voturi în spatele liberalului George Tuţă.