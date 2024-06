George Tuţă îi cere lui Clotilde Armand să respecte cetăţenii şi să-şi accepte înfrângerea

Datele AEP arată că George Tuță (PNL) este câștigător cu circa 500 de voturi diferență de Clotilde Armand.

Candidatul PNL la Primăria Sectorului 1, George Tuţă, o acuză pe Clotilde Armand de lipsă de respect faţă de cetăţeni. Acesta îi cere să nu se mai tergiverseze lucrurile şi USR să îşi accepte înfrângerea.

Întrebat cum comentează valurile de scandaluri produse de Clotilde Armand care a cerut renumărarea voturilor, George Tuţă a spus:

"Unde n-am văzut-o pe doamna Armand a fost pe aici pe la Biroul Electoral de Sector, atunci când sute de oameni așteptau pe temperaturi ridicate ca cineva să le dea o apă. Nu am văzut-o în școlile în care oamenii stăteau de cinci ore să aștepte un simplu microbuz care să îi aducă până aici la Biroul Electoral, să predea voturile cetățenilor pe care trebuie să le respectăm. Deci nu a avut respect față de oamenii care au fost în secțiile de vot și față de oamenii care au votat.

Dar ce am văzut? Am văzut o încercare de tergiversare și acuzații nefondate. A prezentat o poză de aici din Biroul Electoral de Sector, unde cred că informația importantă a uitat să o treacă, că erau 40°C pe acele holuri și în acele încăperi în care oamenii efectiv nu mai pot de cald. Ieri au fost două cazuri în care li s-a făcut rău. Şi am mai văzut un lucru că toate voturile sunt în custodia Biroului Electoral de Sector, deci n-are cum să mai încurce acest proces.

Îi este greu să accepte că nu mai este primar și că nu trebuie să mai folosească instituțiile statului în scopuri personale. Patru ani de zile bucureștenii au fost umiliți, au fost ținuți în mizerie, cu șobolani, cu gunoaie, parcurile neîntreținute și nu vreau să reiau acum lista.

Duminică, bucureștenii în Sectorul 1 au pus capăt acestei perioade în care circul și scandalul au guvernat și vom începe reclădirea Capitalei pe baze solide, plecând de la încredere și respect față de cetățeni", spus Gerorge Tuţă la Antena 3 CNN.

Geprge Tuţă: "Câștigătorul alegerilor din Sectorul 1 este cetățeanul"

"Important este să vă spun un lucru că duminică și luni când a fost procesul de vot și luni, când s-au numărat toate voturile din fiecare urnă din cele 166 de secții, nu a fost depusă nicio întâmpinare, nu a fost niciun scandal raportat către orice reprezentant al partidelor și toate procesele verbale au avut semnătura tuturor partidelor care au avut reprezentanți în secțiile de vot.

Deci nu există niciun motiv pentru care să nu avem în încredere în acei oameni care și-au făcut treaba, au stat 40-50 de ore, au revenit și astăzi, în continuare așteaptă. Am ajuns pe undeva aproape de 100 de secții prin care s-au predat efectiv procesele verbale, pentru că acum nu mai vorbim de numărătoarea voturilor, acum vorbim doar de centralizare a rezultatului pe care partidele serioase cum suntem noi, am făcut-o deja și din partea a concurenților n-am văzut acest lucru.

Am avut fiecare dintre noi oamenii în secțiile de vot care au plecat de acolo cu procesul verbal, ni l-au adus, am centralizat toate aceste procese verbale și știm clar cine este câștigătorul alegerilor din Sectorul 1. Vă spun cinstit că este cetățeanul din Sectorul 1. Fiecare cetățean a câștigat respectul din partea Primăriei, pe care trebuie să îl aducem cât mai repede", a mai spus George Tuţă.

"Dacă nu respectăm procesul de vot, cum am putea crede despre Clotilde Armand că respectă pe cineva"

Întrebat ce va face dacă Clotilde Armand nu îşi va accepta înfrângerea, George Tuţă a spus că acest gest ar fi o lipsa de respect faţă de cetăţeni.

"În patru ani de zile am văzut cum doamna Armand s-a certat cu propriul partid, s-a certat cu Consiliul Local, s-a certat cu procurorii, s-a certat cu toate instituțiile statului, inclusiv în zilele acestea. S-a certat cu Biroul Electoral de Sector, anunțând că le face o plângere penală. S-a certat cu președinții de secții de vot pe care la fel i-a găsit vinovați de situația în care se afla vădit vinovată de transportul acestor oameni și de condițiile în care se desfășoară.

De toată această infrastructură a fost responsabilă doamna Armand și eu zic extrem de răspicat, pentru că a decis toate aceste lucruri ca primar, ca responsabil de buna gestionare a acestui proces care e extrem de important. Dacă nu respectăm procesul de vot, cum am putea crede despre Clotilde Armand că respectă pe cineva", a mai spus George Tuţă la Antena 3 CNN.