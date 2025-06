Orașul în care este interzis prin lege să mori. Ce se întâmplă, totuși, cu persoanele care își pierd viața acolo

Moartea în Longyearbyen ar putea reprezenta un pericol pentru sănătatea publică. Foto: Getty Images

În nordul extrem al Norvegiei, în inima Cercului Polar Arctic, se află Longyearbyen, un orășel aparent liniștit, dar cu o lege care pare desprinsă dintr-un roman SF: este ilegal să mori aici. Și nu, nu e o glumă, scrie Times of India.

Această interdicție ciudată are însă o explicație logică – una legată de clima extremă și de riscuri sanitare neașteptate. Longyearbyen se află în arhipelagul Svalbard, unul dintre cele mai reci locuri de pe planetă, unde temperaturile coboară frecvent sub -40°C, iar solul este înghețat permanent, cunoscut sub numele de permafrost.

De ce nu ai voie să mori aici?

Într-un asemenea sol, trupurile îngropate nu se descompun. Dincolo de dificultatea de a săpa în pământul înghețat, problema majoră este că bacteriile și virusurile din corpurile decedaților rămân intacte. Unele cercetări au descoperit patogeni vechi de zeci sau sute de ani, perfect conservați în mormintele înghețate, care ar putea deveni periculoși dacă permafrostul se topește. Așadar, moartea în Longyearbyen ar putea reprezenta un pericol pentru sănătatea publică.

Pentru a preveni aceste riscuri, în 1950, autoritățile norvegiene au interzis prin lege moartea în oraș. Cimitirele au fost închise, iar persoanele aflate în stadii terminale sunt transferate pe continentul norvegian, la peste 2000 km distanță, unde pot primi îngrijiri și pot fi înmormântate în siguranță.

Nici nașterile nu sunt încurajate în zonă

Dar nu doar moartea e interzisă. Și nașterile sunt descurajate. Femeile însărcinate sunt rugate să părăsească orașul cu câteva săptămâni înainte de termen, întrucât Longyearbyen nu dispune de facilități medicale adecvate pentru naștere.

Ce se întâmplă cu persoanele care mor în oraș

Iar pentru cei care mor totuși în oraș accidental, singura opțiune este incinerarea – dar chiar și aceasta implică un proces birocratic complicat, necesitând autorizații speciale pentru transportul urnei funerare.