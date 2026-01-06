Hainele cu care era îmbrăcat Maduro în momentul capturării au înregistrat vânzări record

Trump a difuzat o imagine cu Maduro la bordul navei USS Iwo Jima. Sursă: Donald Trump / Truth Social

Fotografia cu Nicolás Maduro postată de Donald Trump la bordul USS Iwo Jima a avut un impact nu doar asupra mass-media și a politicii, ci și asupra modei, astfel vânzările de treninguri ca cel al lui Maduro au explodat.

Maduro, încătușat și cu ochii acoperiți de ochelari speciali, purta un trening gri Nike. Ținuta specială a prizonierului a fost ușor de recunoscut de cei care au văzut fotografia, sigla era clar vizibilă de pe pantalonii treningului, iar designul hanoracului era inconfundabil. Imediat după publicarea fotografiei, căutările pentru articolul vestimentar au crescut vertiginos pe Google, iar modelul Nike Tech a apărut pe primele locuri în căutări ca urmare a celei mai reușite campanii publicitare, relatează publicaţia Today.

Valul de interes s-a extins acum și la magazinele online. Pe site-ul oficial Nike din Italia de exemplu, hanoracul gri, care se vinde la prețul de 119,99 €, este cel mai bine vândut: vânzările au crescut în mod evident vertiginos, iar dacă sunteți în căutarea produsului, va trebui să vă resemnați cu faptul că unele mărimi nu mai sunt în stoc.

Aceeași situație, cu unele variații, este valabilă și pentru magazinele oficiale de pe site-urile din alte ţări. Și povestea este destul de similară și în cazul celuilalt hanorac, cel albastru, de la un alt brand. Este vorba de „Origin”, care a publicat prompt fotografia cu Maduro pe X și a scris: „ Bun venit în America. Din păcate, tricoul nostru RTX «Patriot Blue» nu va fi disponibil până în primăvară. Dar este disponibil pentru precomenzi!”

Welcome to America. Unfortunately, our “Patriot Blue” RTX shirt won’t be shipping 'till spring. But they are available for Pre-order! https://t.co/6uSplteHM5 pic.twitter.com/ELvhFTDQ6d — ORIGIN (@ORIGINBJJ) January 4, 2026