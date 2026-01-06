În Marea Britanie au fost interzise la TV reclamele la mâncare nesănătoasă înainte de ora 21:00, dar şi promoţiile pe internet

Scopul legii nou adoptate este clar: reducerea expunerii copiilor la reclamele considerate dăunătoare și combaterea creşeterii obezității infantile. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O nouă lege adoptată în Marea Britanie interzice reclamele la mâncare nesănătoasă la televizor în prime-time și blochează promoțiile online pentru a combate obezitatea infantilă. Sunt vizate în special băuturile acidulate, gustările și dulciurile.

Legea a intrat oficial în vigoare în Regatul Unit , restricționând semnificativ publicitatea așa-numitei „ junk food” . Măsura interzice reclamele televizate pentru alimente bogate în grăsimi, zahăr și sare înainte de ora 21 și introduce o interdicție completă asupra promoțiilor online. Scopul este clar: reducerea expunerii copiilor la reclamele considerate dăunătoare și combaterea creşeterii obezității infantile, relatează La Stampa.

Restricțiile se refeă la treisprezece categorii de produse, inclusiv băuturi zaharoase, gustări, alimente congelate și dulciuri , identificate printr-un sistem de notare nutrițională care evaluează compoziția acestora. Autoritatea pentru Standarde în Publicitate (ASA), autoritatea de reglementare în domeniul publicității din Regatul Unit, va supraveghea aplicarea noilor reguli.

Potrivit Annei Taylor, directoarea Food Foundation, aceasta este o măsură „istorică la nivel mondial”, concepută pentru a proteja minorii de presiunea publicitară constantă care le are un impact negativ asupra sănătății. Deși interdicția este în vigoare astăzi, multe companii din sector au început deja să se conformeze noilor prevederi în mod voluntar încă din octombrie anul trecut, modificând sau retrăgând reclamele neconforme.

Măsura a fost promovată de guvernul laburist pentru a răspunde unei urgențe sanitare din ce în ce mai evidente. În Anglia, 22% dintre copii sunt supraponderali sau obezi la momentul intrării în școala primară; procentul crește la 35,8% în grupa de vârstă 10-11 ani. Aceste date sunt agravate de incidența ridicată a cariilor dentare, legate și de consumul excesiv de alimente care conţin cantităţi ridicate de zahăr.

Lupta împotriva junk food-ului nu este o noutate în Reagtul Unit, inițiative similare au fost lansate în anii precedenți, în special în timpul guvernului Boris Johnson.

Cifrele oficiale publicate de autoritățile britanice indică faptul că, în general, până la sfârșitul școlii primare, unul din trei copii este obez. La nivel european , situația este mixtă: prevalența supraponderalității și obezității infantile a scăzut în țări precum Grecia, Italia, Portugalia și Slovenia; prezintă semne de scădere în Irlanda și Spania; rămâne stabilă în Belgia, Republica Cehă și Norvegia; și prezintă o creștere în Lituania, Letonia și Bulgaria.