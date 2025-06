Tabloul El Greco de 9 milioane de dolari pentru care Prințul Paul de România a dat în judecată Guvernul rămâne deocamdată la New York

Acum există garanția că acesta va fi păstrat în siguranță până la finalizarea eforturilor de recuperare definitivă

Casa de licitații Christie’s a prelungit suspendarea licitației pentru tabloul „Sfântul Sebastian” pictat de El Greco, după ce a fost notificată că pictura aparține de fapt patrimoniului național românesc, a anunțat luni Ministerul Finanțelor. Tabloul va rămâne în custodia casei de licitații din New York până la soluționarea procedurilor judiciare inițiate de România împotriva Prințului Paul de România, care susține că este proprietarul operei de artă evaluată la 9 milioane de dolari.

Capodopera pictată de El Greco, dispărută din colecția națională a României, va rămâne la casa de licitații Christie’s din New York până când solicitările României de recuperare vor fi soluționate de instanțele competente. Christie’s a retras tabloul din licitația Old Masters planificată pentru 2025, unde figura ca piesă principală, după ce a fost notificată despre faptul că opera este de drept proprietatea României, anunță Ministerul Finanțelor.

"Prin suspendarea licitației programate la Christie’s New York, prelungită până la finalizarea demersurilor juridice, există garanția că acesta va fi păstrat în siguranță până la finalizarea eforturilor de recuperare definitivă", a declarat Ministrul Finanțelor, Tánczos Barna.

"Încă din luna ianuarie 2025 au fost inițiate demersurile juridice și a fost mandatată o echipa internațională de avocați selectată de România cu misiunea de a asigura recuperarea picturii lui El Greco, întrucât aceasta aparține patrimoniului național cultural al Statului Român. Fiind dispărută din colecția națională, pictura trebuie să fie returnată României și reunită cu colecția națională la Muzeul Național de Artă al României din București. În continuare, se va acționa ferm pentru recuperarea acestei capodopere care aparține patrimoniului românesc," potrivit lui Tánczos Barna.

"Demersurile României pentru recuperarea acestei picturi importante – care a aparținut primului rege al României înainte de a fi lăsată moștenire statului român – și pentru reunirea sa cu colecția națională au acum garanția că vor fi ascultate de către instanțele judecătorești din New York", mai spune acesta.

Potrivit Artlyst, pictura este evaluată la o sumă cuprinsă între 7 și 9 milioane de dolari.

Pretențiile lui Paul de România

La începutul acestui an, România a depus o acțiune la instanțele din New York pentru recuperarea tabloului, în urma căreia Christie's a retras tabloul de la licitația Old Masters 2025.

În data de 30 mai 2025, Guvernul a obținut prelugirea acestei suspendări pe termen lung, până la finalizarea litigiului.

Prinţul Paul Philippe al României a deschis în februarie un proces în New York în care cere tabloul și susţine că Guvernul nu poate avea pretenţii legitime asupra operei de artă pentru că aceasta este proprietatea exclusivă a regelui Carol al II-lea, de pe urma căruia prinţul are pretenţii de moştenire.

„Blocarea vânzării la licitație a tabloului «Sfântul Sebastian» al celebrului artist El Greco, care face parte din patrimoniul românesc este o mare reușită a statului român și a echipei de avocați care ne reprezintă. (...) Tabloul «Sfântul Sebastian» realizat de El Greco este o parte unică a patrimoniului cultural și a colecției naționale de artă a României. Tabloul a aparținut regelui Carol I, primul monarh al României, înainte de a fi lăsat moștenire Coroanei României la moartea acestuia în 1914”, scria fostul premier Marcel Ciolacu pe Facebook, în luna februarie.