Israelul anunță că a doborât, în premieră, drone iraniene cu ajutorul unui sistem de apărare aeriană pe mare

Marina militară israeliană a afirmat, luni, că a folosit pentru prima dată un sistem de apărare antiaeriană de pe mare pentru a doborî drone iraniene, informează dpa, citată de Agerpres.

Conform unui comunicat emis luni, vase israeliene au interceptat opt vehicule aeriene de tip rachetă, fără pilot, lansate în cursul nopţii din Iran.

Sistemul antiaerian Barak Magen a fost instalat pe o corvetă Saar-6 înarmată cu rachete, achiziţionată din Germania; poate respinge diferite ameninţări, inclusiv drone şi rachete de croazieră.

În ultimii ani, marina militară israeliană a fost dotată cu nave din Germania, inclusiv patru Saar-6 produse de ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Ultima astfel de navă, lungă de 90 de metri şi lată de 13, a ajuns în portul Haifa în 2021. Israelul dotează aceste corvete cu sisteme radar şi cu armament.

