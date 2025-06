Israel a lovit, într-un atac major, siturile nucleare din Iran. Teheranul a lansat 100 de drone și amenință cu un război total

Armata israeliană anunță că 200 de avioane de vânătoare au fost implicate în atacurile aflate în desfășurare împotriva Iranului, potrivit CNN.

„Peste 100 de ținte au fost lovite pe teritoriul Iranului”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF, Effie Defrin, într-un briefing transmis în direct, adăugând că „au fost deja lansate peste 330 de tipuri diferite de muniție”.

Defrin a precizat că loviturile fac parte din „o operațiune precisă și sincronizată” și că piloții israelieni „continuă să lovească ținte militare și elemente ale programului nuclear în diverse zone din Iran”.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK