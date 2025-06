Civilii din Iran, abandonați de regim: oamenii fug pe cont propriu din calea bombelor, orașele mari sunt pustii

Iranienii obișnuiți sunt prinși în mijlocul unui război pentru care nu erau pregătiți. În ciuda deceniilor de declarații belicoase, atmosfera din Iran trădează o lipsă cronică de pregătire: nu există sirene de raid aerian, adăposturi funcționale sau planuri de urgență pentru protecția civililor. În a șasea zi de lovituri israeliene, iranienii se confruntă cu străzi pline de teamă, rafturi goale în magazine, cozi lungi pentru pâine și combustibil și promisiuni neonorate. Iranienii au sentimente contradictorii, o parte din ei susțin atacul împotriva regimului Khamenei, alții apără Republica Islamică, în timp ce mulți, deși nu susțin guvernul, se opun ferm intervenției străine. Cu un lucru sunt de acord: trăiesc în frică, scrie The Independent într-un amplu reportaj de la fața locului.

Deși autoritățile iraniene susțin că sunt „pregătite deplin” și „răspund ferm” atacurilor israeliene, realitatea de pe teren reflectă o imagine opusă: frică generalizată, magazine goale, cozi uriașe pentru alimente și combustibil, adăposturi promise care nu există și o populație prinsă între suferință psihologică și supraviețuire de zi cu zi.

După șase zile de atacuri, cetățenii din marile orașe iraniene, în special din Teheran, trăiesc în teroare. Orașul e aproape gol.

Au fost cozi uriașe de mașini în care oamenii au burdușit tot ce au putut lua cu ei și au fugit. Pe rețelele sociale e plin de imagini cu cozile masive de oameni care se grăbesc să plece din Teheran.

The traffic jams continue for hours now in Tehran.. Not sure why these tweets are stagnant, but it is noteworthy re: the Regime that so many Iranians are fleeing their capital as Israeli jets operate freely overhead in broad daylight. https://t.co/Rr8O8jKLjQ pic.twitter.com/zNmdsB7d5b