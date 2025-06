Prețul petrolului crește. Cea mai mare îngrijorare e legată de livrările prin strâmtoarea Ormuz, două petroliere au luat foc în zonă

Prețul petrolului au înregistrat o ușoară creștere în tranzacțiile de miercuri dimineață, după ce sesiunea precedentă s-a încheiat cu un avans de peste 4%, din cauza temerilor că războiul dintre Iran și Israel ar putea perturba livrările de țiței, scrie CNBC.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 19 cenți, respectiv 0,25%, ajungând la 76,64 dolari pe baril, până la ora 00:29 GMT. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 23 de cenți, sau 0,31%, ajungând la 75,07 dolari pe baril.

Președintele american Donald Trump a cerut marți „capitularea necondiționată” a Iranului, în contextul în care conflictul dintre Iran și Israel a intrat în a șasea zi.

Armata SUA urmează să trimită mai multe avioane de luptă în regiune pentru a-și întări prezența militară, au declarat marți trei oficiali americani.

Analiștii susțin că piața este preocupată în principal de riscurile privind livrările de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde e tranzitată o cincime din țițeiul transportat maritim la nivel mondial.

Two oil tankers—Front Eagle (loaded with 2M barrels of Iraqi crude) and Adalynn (empty)—collided near the Strait of Hormuz in the Gulf of Oman. Both caught fire; all crew evacuated.



Officials say it’s navigational, not conflict‑related, though Tehran hinted at blocking the… pic.twitter.com/t141ggiYOC