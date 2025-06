Armata israeliană face publice imagini de la un atac asupra ”reactorului nuclear inactiv” Arak din Iran

Armata israeliană a difuzat imagini în care apar instalaţii militare din Iran pe care le-a lovit puternic joi și explozii cauzate de tiruri de rachetă din Israel.. FOTO X

Armata israeliană a difuzat imagini în care apar instalaţii militare din Iran pe care le-a lovit puternic joi și explozii cauzate de tiruri de rachetă din Israel.

Armata israeliană a anunţat joi, în a şaptea zi de Război între Israel şi Iran, că a atacat în zori zeci de instalaţii militare în Iran - inclusiv un ”reactor nuclear neterminat” la Arak şi ”o instalaţie de dezvoltare de armament nuclear” în centrul Iranului.

Footage released by the IDF shows Israeli fighter jets striking the heavy water reactor at Iran’s Arak Nuclear Complex (IR-40) on Thursday morning. Though not operational yet, Israel assessed the site as a key part of Iran’s nuclear weapons program that could be quickly… pic.twitter.com/qKUiG5sEQG — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) June 19, 2025

IDF anunţă într-un comunicat publicat pe Telegram că a desfăşurat ”40 de avioane de luptă” pentru a finaliza această operaţiune.

⭕This nuclear reactor in Arak was created for one purpose: to build a nuclear bomb.



It has now been neutralized. Here is a closer look at the reactor itself: pic.twitter.com/4KBDsgp8IN — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Armata israeliană precizează că atacul care a ţintit un reactor nuclear în zona Arak a atins o componentă a producţiei de plutoniu, cu scopul de a împiedica restaurarea acestui reactor şi ”folosit în dezvoltarea armamentului nuclear”.

?? The IDF reports: 40 Israeli fighter jets struck dozens of military targets across Iran overnight, including a non-operational nuclear reactor in Arak. The reactor, once intended for plutonium-based weapons, was targeted to prevent future nuclear weapon production. pic.twitter.com/5UqHOnYLjT June 19, 2025

Joi, Israelul a anunţat că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei ”nu poate fi autorizat să continue să existe”, după ce Iranul a lovit un spital, iar zeci de persoane au fost rănite în mai multe oraşe în Israel.

În paralel, preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat voinţa de a distruge programul nuclear iranian.

Locatarul Casei Albe nu a exclus o intrare a Statelor Unite în Războiul dintre Israel şi Iran.

Israelul şi Statele Unite acuză Iranul, de mai mulţi ani, de faptul că vrea să doteze cu arma atomică, o acuzţaie pe care Teheranul o respinge.