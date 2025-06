Netanyahu îl ridică în slăvi pe Trump și încearcă să-l convingă să intre în război cu Iranul: „Dușmanul nostru e dușmanul vostru”

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a făcut public un nou clip video în care pare că face un apel către publicul american și către președintele Donald Trump. Netanyahu vorbește în engleză și începe prin a-i ura „La mulți ani” lui Trump. Apoi, oferă un omagiu militarilor americani care „protejează libertatea” de 250 de ani.

Liderul israelian spune că și Israelul face același lucru în Orientul Mijlociu în fața a ceea ce numește „regimul tiranic” iranian.

„Dușmanul nostru este dușmanul vostru. Prin faptul că facem ce facem, ne ocupăm de ceva ce ne-ar putea amenința pe toți mai devreme sau mai târziu”, a spus prim-ministrul israelian.

Netanyahu a mai spus, fără să dea vreo o dovadă în acest sens, că dacă Israelul nu ar fi acționat, Iranul și-ar fi înarmat interpușii din Orientul Mijlociu – organizațiile islamiste Hamas și Hezbollah – cu arme nucleare.

„Asta face Israelul cu sprijinul clar al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și alături de poporul american și de mulți alții din toată lumea”, a adăugat el.

Anterior, au existat informații că Netanyahu încearcă să-l convingă pe Trump să implice armata americană în războiul deschis împotriva Iranului.

Israel is defending freedom in the Middle East and beyond.



We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missiles, to be able to threaten… pic.twitter.com/f7lLOrsP0M