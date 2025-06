Putin face declarații uluitoare: „Toată Ucraina este a noastră. Unde pune un soldat rus piciorul, teritoriul ne aparține”

Președintele Vladimir Putin a confirmat, vineri, că intențiile sale în Ucraina implică noi rapturi teritoriale și a nominalizat explicit orașul nord-estic Sumî din regiunea omonimă, despre care presa internațională a scris că va fi vizată de o ofensivă de vară a Moscovei, relatează Moscow Times.

Liderul rus intenționează să instituie aici o așa-numită zonă tampon de-a lungul graniței.

"Nu avem obiectivul de a prelua Sumî, dar în principiu nu exclud acest lucru... Ei (ucrainenii din Sumî, n.r.) reprezintă o amenințare constantă pentru noi, pentru că bombardează în mod frecvent zonele de frontieră", a declarat Putin la Forumul economic rus de la Sankt Petersburg.

Sumî se află la aproximativ 30 de kilometri de granița rusă.

Într-o serie de remarci agresive, Putin și-a reluat apoi tezele care neagă statalitatea Ucrainei.

"Consider că rușii și ucrainenii sunt un singur popor. În acest sens, toată Ucraina este a noastră", a spus el.

"Există o zicală: oriunde pune piciorul un soldat rus, acela este teritoriul nostru", a adăugat liderul rus.

