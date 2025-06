Un balon cu aer cald, plin cu turiști, a luat foc în aer şi s-a prăbuşit, în Brazilia: Cel puţin 8 oameni au murit, 2 au supravieţuit

Scene dramatice s-au petrecut sâmbătă în Brazilia, după ce un balon cu aer cald, care era plin cu turişti, a luat foc şi s-a prăbuşit. Potrivit CNN, cel puţin 8 oameni au murit în urma accidentului care a avut loc în statul Santa Catarina, aflat în sudul ţării. Potrivit autorităţilor, doi oameni au supravieţuit. Unele informaţii arată că în balonul cu aer cald ar fi fost 22 de persoane.

Anunţul privind numărul celor care şi-au pierdut viaţa după ce un balon cu aer cald plin a luat foc şi s-a prăbuşit în sudul Braziliei a fost făcut de guvernatorul local Jorginho Mello, au scris jurnaliştii de la CNN.

"Noi suntem cu toții șocați de accidentul care a implicat un balon în Praia Grande, în această dimineață de sâmbătă. Echipa noastră de salvare se află deja la fața locului... Până acum, am confirmat opt decese și doi supraviețuitori”, a declarat guvernatorul Jorginho Mello pe platforma X.

Oficialul a mai adăugat că echipele de salvare caută și alte persoane, deoarece informațiile preliminare indică faptul că la bord se aflau 22 de persoane.

Într-o filmare postată pe rețelele sociale se vede cum balonul cu aer cald ia foc în timp ce se află în aer. Ulterior, acesta se dezumflă şi se prăbuşeşte, spre teroarea turiştilor aflaţi în el.

