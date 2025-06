Herman Berkovits, medicul premierului israelian Netanyahu: „Trebuie să ne apărăm patria, familiile, țara”

Iranul atacă Israel cu rachete Foto: captură video X Foto: Profimedia

Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a vorbit într-o intervenție pentru Antena 3 CNN despre atacurile lansate de Iran asupra Israelului și despre starea de spirit din țară, aflată sub asediu.

„Israelul trece prin niște momente dificile și se pare că vor urma zile și mai dificile, deoarece Iranul a lansat aceste atacuri împotriva Israelului – dar nu împotriva armatei, ci mai ales împotriva civililor. Deci, aceste rachete și drone care sunt trimise din Iran spre noi ajung în localități unde sunt civili. Și deocamdată avem trei morți și zeci de răniți, mulți internați în spitale din jurul Tel Avivului. Cei mai mulți sunt răniți ușor, dar sunt și câțiva în stare gravă. Din păcate, avem deja trei morți și toți sunt civili”, precizează acesta.

Printre cei afectați de atacuri se numără și copii. Un caz cutremurător a fost relatat de doctorul Berkovits.

„Un bebeluș de trei luni a fost scos de sub dărâmături și, spre norocul lui și al nostru, trăiește. Însă vă dați seama, până a fost scos, ce panică a trăit familia...”, spune medicul.

Herman Berkovits subliniază că Israelul răspunde militar doar pentru a se apăra și acuză regimul iranian de intenții clare de distrugere.

„Noi atacăm în special instalațiile de îmbogățire a uraniului, spațiile subterane și întreaga infrastructură legată de îmbogățirea uraniului, deoarece Iranul ne amenință în mod constant cu distrugerea Israelului. Vă dați seama, când cineva te amenință că îți va distruge țara, trebuie să te aperi”, susține el.

Herman Berkovits insistă că nu există o miză ofensivă în acțiunile armatei israeliene: „Deci războiul nostru este un război de apărare, nu este un război de cucerire. Noi nu avem nimic cu poporul iranian. Nu atacăm poporul Iranului, nu atacăm civilii. Noi vrem pace cu acest popor. Dar trebuie să ne apărăm patria, trebuie să ne apărăm țara și trebuie să ne apărăm familiile”.

În același timp, a transmis o imagine a solidarității din societatea israeliană, unde aproape fiecare familie are pe cineva înrolat în armată:

„Să știți că aici, în Israel, aproape toată lumea este în armată. Fiecare are pe cineva în armată. De la vârsta de 18 ani, copiii sunt deja în armată.Eu am o nepoată în armată, am doi nepoți care vor fi în armată la 18 ani. Toți sunt patrioți, toți vor să fie în armată și vor să lupte, pentru că își dau seama că trebuie să apărăm această țară”, mai spune medicul.