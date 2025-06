Ilie Bolojan, la Congresul USR: „Pregătiți să demolăm sinecuri. Foarte probabil, acest guvern va fi de sacrificiu”

Publicat acum 2 minute

Președintele USR Dominic Fritz, care va fi validat în această funcție la Congresul de astăzi al partidului, a luat cuvântul pentru a prezenta strategia politică a partidului. Liderul USR a spus că partidul pe care îl conduce a devenit „o forță principală a țării”. „Vechiul mod de a face politică a murit și noi suntem viitorul”, a mai spus el. Dominic Fritz a vorbit și despre colaborarea cu PSD: „dacă îmi spunea cineva că o să negociez un Guvern împreună cu Sorin Grindeanu, aș fi zis că e nebun.”

„În ianuarie 2017 la Berlin eram pe canapea, citeam pe Facebook că s-a dat un OUG care urma să arunce în aer România. Dintr-un impuls spontan am luat metroul și am mers în față la Ambasada României, unde m-am întâlnit cu alți români. În zilele următoare am revenit la Timișoara, am vorbit la un protest, era al naibii de frig. Am vorbit un pic de rău de premierul de atunci Sorin Grindeanu, timișorean de-al meu.

Am încercat să fac rost de telefonul lui Vlad Voiculescu și am vorbit o oră la telefon: trebuie să facem ceva, să ne organizăm. Dacă îmi spunea cineva că o să dureze doar câțiva ani și o să fiu eu șeful lui Vlad Voiculescu și o să negociez un Guvern împreună cu Sorin Grindeanu, aș fi zis că e nebun.

Ceea ce a părut o imposibilitate a devenit realitate USR a devenit o forță principală a țării, iar țara e într-o criză atât de mare încât trebuie să găsim o formă de colaborare chiar și cu adversarii noștri politici. Facem acest lucru dintr-un profund sens al responsabilității față de această țară.

Sunt azi în fața voastră pentru a vă transmite credința pe care o am eu în noi, în inteligența noastră colectivă, în puterea noastră de muncă, dar și în reușita viziunii noastre despre România. Noi toți, ca USR, contăm și am schimbat multe până acum. Uneori nici nu suntem conștienți cât de mult.

Vechiul mod de a face politică a murit și noi suntem viitorul.

La acest congres trebuie să ne punem 2 întrebări: în ce țară vrem să trăim și cu ce fel de partid putem să construim această țară?

Încep cu partidul: e important atunci când vorbim despre USR, să schimbăm puțin perspectiva, există riscul să vorbim foarte mult despre noi, să facem o inspecție în buric și uităm că rolul nostru e de a fi în slujba alegătorilor.

(...) Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de viitoarea generație. ”