Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru PSD înainte de guvernare: „Vom asista la dansul virginelor bătrâne. Nu va fi un mandat ușor”

Sorin Grindeanu și-a avertizat colegii că partidul va plăti un „cost politic mare” pentru decizia de a intra la guvernare. Foto: Hepta

Social-democrații votează, sâmbătă, pentru intrarea la guvernare și numele miniștrilor din viitorul Guvern Bolojan. Potrivit surselor Antena 3 CNN, la ședința Consiliului Politic Național, Sorin Grindeanu i-a avertizat pe liderii PSD că nu vor avea un mandat „ușor”, iar costul politic pentru partid va fi unul mare. Președintele interimar al PSD a spus că partidul a demonstrat că este cel „matur” la negocierile dintre partide, dar chiar și așa vom asista, din nou, la „dansul virginelor bătrâne ale politice”, care vor arunca vina asupra social-democraților pentru criza economică.

Președintele interimar al PSD a denunțat „tupeul și ipocrizia” unor partide, care deși au fost la guvernare în ultimele decenii vor arunca vina pe social-democrați pentru criza economică în care se află România.

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru PSD înainte de guvernare

„Nu va fi un mandat ușor! Noi am dat deja dovadă că suntem maturul din încăpere. Dar, ceea ce am văzut că s-au întâmplat în ultimele săptămâni nu va înceta! Nu va înceta modul de a face politică al unora!

Eu cred ca este doar începutul, să fim cu toții conștienți de asta! Cred că va continua la cote alarmante tupeul unora, al unora care au făcut zero pentru țară, în schimb au făcut multe zerouri în propriile buzunare.

Va spori ipocrizia altora care au fost mai tot timpul la masă, dar nu au recunoscut aproape niciodată că au fost acolo.

Și vom asista – din nou- la acel dans al „virginelor” bătrâne în ale politicii, care n-au ratat vreo guvernare de 30 de ani încoace! De asta vă spun că nu va fi un mandat ușor pentru colegii care vor merge în echipa guvernamentală, iar costurile politice vor fi mari!”, a spus Sorin Grindeanu în CPN-ul PSD, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu a adăugat că PSD s-a aflat sub o presiune „extraordinară” în ultimele săptămâni și le-a mulțumit colegilor că au fost cumpătați.

Totodată, președintele interimar al PSD a spus că partidul s-a opus, la negocierile cu celelalte partide, față de măsurile aberante propuse de celelalte partide și a dat drept exemplu taxa pe tranzacțiile bancare sau vânzarea companiilor de stat

„Ați văzut cu toții presiunea extraordinară la adresa PSD din ultimele săptămâni. Sunt extrem conștient și suntem conștienți cu toții că v-a fost greu și vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea, înțelegerea și mai ales pentru cumpătarea de care ați dat dovadă!

În final, cred, cu toată tăria, că noi am reușit să demonstrăm tuturor că PSD este cel mai responsabil partid la negocierile și a fost cel mai responsabil partid la negocierile purtate fie ca vorbim de negocierile fiscale, fie ca vorbim de negocierile politice.

Săptămânile acestea atât echipele tehnice de negociere, cât și echipa politică, ne-am opus, cu argumente pertinente, tuturor măsurilor aberante, pe care le-ați văzut în presă precum taxa pe tranzacțiile bancare sau vânzarea companiilor de stat!”, a continuat liderul PSD.

Nemulțumiri în PSD

Sorin Grindeanu a adăugat că pentru PSD majorarea TVA a fost tot timpul o linie roșie.

„Mai mult, am propus soluții alternative în locul acestor aberații, cu propuneri concrete pentru reducerea deficitului. Am vizat tot timpul echitate în ceea ce privește măsurile cu impact asupra populației, precum și reducerea aceluiași impact negativ asupra economiei. Am spus din prima clipă că mărirea TVA este o linie roșie!

O astfel de măsură ar fi împins România în recesiune, ar fi generat inflație și ar fi crescut decalajele de nivel de trai între categoriile sociale. S-a dovedit că am avut dreptate! Pentru moment se propune o variantă de creștere doar pentru cotele defalcate. Și nu sunt afectate alimentele și medicamentele!”, a spus social-democratul.

Președintele interimar al partidului a transmis conducerii PSD că având în vedere „condițiile date”, PSD a obținut tot ce putea obține.

„Pe plan politic am reușit să avem această rocadă, la jumătatea perioadei și PSD să conducă Guvernul în a doua jumătate., să avem un vicepremier, șase ministere și SGG. Portofoliile pe care le-am negociat sunt urmatoarele: Transporturi, Justiție, Agricultură, Energie, Sănătate, Muncă. În plus, Secretariatul General al Guvernului (SGG) și un vicepremier fără portofoliu. În condițiile date, am obținut maximum!”, a conchis el.

Nu toți liderii PSD au fost de acord cu această evaluare făcută de Sorin Grindeanu. Europarlamentarul Dragoș Benea, de pildă, s-a arătat nemulțumit că PSD nu a obținut ministerul Dezvoltării, un minister cheie în ce privește împărțirea fondurilor în teritoriu, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

Negocierile pentru formarea Guvernului continuă și în aceste zile între partide cu premierul desemnat Ilie Bolojan. În primul său mesaj după ce a fost nominalizat pentru această funcție, Ilie Bolojan a avertizat că viitorii membri ai Guvernului trebuie să se pregătească să facă parte dintr-un Executiv de „sacrificiu”, care va „demola” sinecurile.