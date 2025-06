Ciprian Ciucu nu crede că va avea loc o rotativă guvernamentală și anunță certuri între USR și PSD

Liberalul este mai spus că este de așteptat ca viitoarea Coaliție PSD-PNL-USR-UDMR să funcționeze bine cel puțin un an. Foto: Hepta

Rotativa guvernamentală nu avea loc, PSD își va aroga toate lucrurile pozitive din viitorul Guvern Bolojan și va arunca la alții tot ce e rău, iar USR se va certa cu toată lumea. E previziunea făcută de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu pentru viitorul Executiv. Totuși, liberalul e de părere că premierul desemnat Ilie Bolojan va reuși să navigheze guvernarea cu o Coaliție formată din patru partide cu „echilibru”.

Ciprian Ciucu este neîncrezător că va avea loc o rotativă guvernamentală între PNL și PSD.

„Nu cred că va veni PSD-ul peste doi ani. Cred că PSD-ul va veni mult mai repede, nu la guvernare, dar cu ştiri pe surse. Pentru că sunt mai multe feluri de a face politică.

Este modelul sobru impus de Ilie Bolojan acum, încă din funcţia de preşedinte PNL, în care nu dă declaraţii pe scări, în fugă, şi întotdeauna iese doar în momentele oportune să declare ceea ce are de declarat şi să informeze populaţia corect, fără speculaţii, este stilul acesta pe surse, în care PSD întotdeauna va arunca la alţii tot ce este nasol.

Îşi vor aroga tot ceea ce este pozitiv, de obicei diferite plăţi către populaţie sau alte astfel de măsuri. Şi mai este stilul USR, în care începe să se certe imediat cu PSD sau cu toată lumea”, a declarat Ciprian Ciucu, vineri, la Digi 24.



Prim-vicepreședintele PNL a adăugat că se așteaptă ca Ilie Bolojan să fie un factor de echilibru în această coaliţie.



„Şi atunci mă aştept ca să fie un factor de echilibru (Ilie Bolojan - n.r.) pentru că nu va fi o guvernare uşoară. Şi atunci, pentru că dânsul impune prin prezenţă, prin prezenţa fizică şi prin anvergură intelectuală, impune respect, are cea mai bună şansă să ne ferească de prăpastia care poate să vină tocmai prin prezenţa domniei sale şi prin personalitatea pe care o are”, a argumentat Ciucu.

Liberalul este mai spus că este de așteptat ca viitoarea Coaliție PSD-PNL-USR-UDMR să funcționeze bine cel puțin un an.

„Îi cunosc foarte bine pe toţi. Mă aştept să funcţioneze bine în prima parte, cel puţin un an de zile. Sper să nu fiu romantic, aşa cum spune domnul Bolojan câteodată. E forma politicoasă de a nu mă face naiv. Sper să nu fiu aşa de romantic şi să cred că cel puţin un an de zile, adică fix în perioada în care are nevoie să pună România pe direcţia corectă, această coaliţie să funcţioneze”, a spus Ciprian Ciucu.



Întrebat dacă ajunge un an pentru a se reface tot ce nu a funcţionat în ultimii 35 de ani, Ciprian Ciucu a spus că este un interval de timp suficient măcar pentru a pune România „pe direcția corectă”.



„Evident că nu. Evident că nu, dar am zis să pună România pe direcţia corectă. Este nevoie de mai mult, dar vedeţi dumneavoastră şi discuţia aceasta, care a ocupat foarte mult spaţiu mediatic şi chiar pe cel politic din ultimele 24 de ore, după consultările de ieri, cea cu TVA-ul, ce trebuie oamenii să înţeleagă e că este nevoie acum să nu intrăm în incapacitate de plată în toamnă.

Deci e nevoie să luăm acele măsuri care să ofere această stabilitate guvernamentală. De ce? Miza guvernării nu este doar să echilibrezi bugetul ţării. Miza este să faci reforma statului pe mai multe paliere, plecând de la Justiţie, plecând în zona de Finanţe, unde ANAF-ul trebuie să fie întărit şi să aibă proceduri, să reuşească o colectare mai bună în zona de administraţie publică, centrală, deconcentrate şi locală, în zona de energie. Deci sunt mai multe paliere de care trebuie să se ocupe”, a explicat liderul PNL.

Ciprian Ciucu a vorbit și despre relația dintre Președinte și Ilie Bolojan. Liberalul e de părere că dintre cei doi, Președintele este mai puțin flexibil decât premierul desemnat, dar este încrezător că cei doi vor avea o colaborare bună.

Partidele votează astăzi intrarea la guvernare. În primul său discurs în calitate de prim-ministru desemnat, la Congresul USR, Ilie Bolojan a declarat că e „foarte probabil” ca Guvernul pe care îl va conduce să fie unul de sacrificiu.