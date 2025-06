Ciprian Ciucu: „Ilie Bolojan și Nicușor Dan sunt două nuci tari, încăpăţânaţi, cu principii foarte clare”

În viitorul Guvern Bolojan vor fi 16 ministere și patru posturi de vicepremier pentru fiecare partid din Coaliția de guvernare.Foto: Inquam Photos/ George Călin

Nicușor Dan și Ilie Bolojan sunt „două nuci tari, încăpățânați, cu principii foarte clare”, a apreciat prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, vineri, la Digi24. Liberalul e de părere că dintre cei doi, Președintele este mai puțin flexibil decât premierul desemnat, dar este încrezător că cei doi vor avea o colaborare bună. După ce s-au contrat pe majorarea taxei de TVA, primul conflict major dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cei doi au ajuns la un compromis, iar Președintele l-a desemnat în funcția de prim-ministru.

Întrebat, vineri, la Digi24, cum se așteptă să funcționeze relația Preşedintelui Nicuşor Dan cu premierul Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a spus că deși sunt amândoi „încăpățânați” au principii în comun, iar asta va fi baza lor de comunicare.

„Amândoi sunt două nuci tari, două caractere puternice, încăpăţânaţi, cu nişte principii foarte clare. Şi cred că aici va fi locul unde se vor întâlni şi aici îmi pun baza, în principii.

Pentru că Ilie Bolojan este un om corect, cred că mai flexibil puţin decât Nicuşor Dan, pentru că are o carieră de 30 de ani în spate şi politica e şi arta compromisului şi de a face lucrurile posibile, de a livra acele rezultate pe care le-a livrat din plin, în timp ce domnul Nicuşor Dan este o persoană foarte principială, poate puţin mai rigidă, dar acum s-au înţeles şi asta mă bucură foarte mult şi cred că amândoi vor urmări împreună interesul public”, a spus Ciprian Ciucu.



Liderul liberal a adăugat că pentru reformele pe care le are în vedere Bolojan este nevoie de sprijinul lui Nicuşor Dan.



„Nu este o echipă pe care să zici că o poţi gândi, conjunctura i-a adus împreună şi sper să se înţeleagă pentru că reformele pe care le are în vedere domnul Bolojan eu le ştiu, le-am văzut, are nevoie de sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan. Dacă începe aici, Doamne fereşte, vreun conflict, totul va fi pus în cui.

Are nevoie să nu îi fie răsturnate de Curtea Constituţională, are nevoie să nu fie atacate de Avocatul Poporului. Se pot pune foarte multe oprelişti şi tot ceea ce nu avem nevoie în următorul an şi jumătate - Doamne-ajută, mai mult - este de un conflict între cei doi şi îmi pun baza că îi unesc principiile şi acest interes naţional de a reforma statul român”, a precizat Ciprian Ciucu.

Vineri, când l-a desemnat în funcția de premier, Nicușor Dan l-a asigurat pe Ilie Bolojan că are un partener în el în vederea reformelor structurale care trebuie implementate în România.

„Domnul Ilie Bolojan e persoana cea mai potrivită să facă ajustările necesare în aparatul statului român. E o persoană care în funcțiile pe care le-a avut de primar și președinte de Consiliu Județean a dovedit că știe să reducă și să eficientizeze cheltuielile, pe de altă parte are o viziune de dezvoltare. E persoana cea mai potrivită și va avea în mine un partener.”, a spus Nicușor Dan.

După ce au fost în dezacord în ceea ce privește majorarea TVA-ului cu două procente, iar Ilie Bolojan chiar ar fi condiționat acceptarea funcției de premier de această funcție, blocajul a fost rezolvat printr-un compromis. Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan a acceptat amânarea majorării TVA până cel puțin în luna octombrie.

Potrivit informațiilor antena3.ro, în viitorul Guvern Bolojan vor fi 16 ministere și patru posturi de vicepremier pentru fiecare partid din Coaliția de guvernare. Ilie Bolojan a discutat vineri seară cu liderii celorlalte partide, urmând ca până la finalul săptămânii să fie finalizate lista miniștrilor și programul de guvernare