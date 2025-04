Marcel Ciolacu anunță că a fost depus la Parlament proiectul de lege pentru pensionarea magistraților la 65 de ani

Crin Antonescu a spus luni că el a solicitat liderilor Coaliției să vină cu acest proiect de lege. Foto: Facebook

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, că liderii Coaliției au depus la Parlament proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale pentru magistrați. Prim-ministrul a spus că România nu își poate permite să piardă 230 de milioane de euro din PNRR, fonduri care sunt condiționate de îndeplinirea reformei pensiilor speciale cerută de Comisia Europeană, relatează Agerpres.

„România nu își poate permite să piardă 230 de milioane de euro din PNRR! De aceea, astăzi, la inițiativa liderului informal al Coaliției, Crin Antonescu, am depus la Parlament, împreună cu Cătălin Predoiu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, un proiect de modificare a Legii pensiilor speciale”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.



Premierul a adăugat că acest proiect are ca scop corectarea inechităților dintre pensionari, atât din perspectiva contributivității, cât și a vârstei de pensionare.



„Sunt încrezător că președintele Crin Antonescu va promulga această lege, care răspunde uneia dintre cele mai mari nemulțumiri din societatea românească. România are nevoie de un președinte mediator, un om al dialogului, un președinte care să construiască o punte între stat și cetățeni”, a mai scris prim-ministrul.

Crin Antonescu a spus luni că el a solicitat liderilor Coaliției să vină cu acest proiect de lege.

Proiectul de lege va fi dezbătut în procedură de urgență

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu va fi dezbătută în procedură de urgență, a decis, marți, Biroul permanent al Camerei Deputaților. Termenul de depunere a amendamentelor este de 15 aprilie, iar termenul pentru raport - 23 aprilie.

Camera Deputaților este prima cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul.



Actul normativ propus prevede ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la CCR, precum și personalul de specialitate juridică se pot pensiona și pot beneficia de pensia de serviciu dacă îndeplinesc condiția de vechime de minimum 25 de ani realizată numai în aceste funcții, precum și condiția de vârstă de cel puțin 48 de ani.

De asemenea, proiectul de lege mai prevede să se atingă eșalonat vârsta de 65 ani la pensionare pentru magistrați în 2045.