Victor Ponta și-a schimbat culoarea părului ca să arate precum Călin Georgescu

Victor Ponta s-a declarat în ultimele luni suveranist. Foto: captură Antena 3 CNN

Realizatorul Antena 3 CNN Mircea Badea a spus, marți seara, că Victor Ponta încearcă să semene cu Călin Georgescu și fizic, așa că nu s-a mai vopsit. De altfel, candidatul la prezidențiale a încercat să se erijeze într-un înlocuitor al lui Călin Georgescu în cursa prezidențială, a sugerat chiar că l-ar face premier și i-a promis că îl scapă de dosarele penale. Mircea Badea crede însă că fostul premier a mers atât de departe încât i-a imitat în mod intenționat frizura lui Călin Georgescu.

„Eu am fost atent la freza domnului Ponta. Mi s-a părut de departe cel mai important lucru. Dânsul nu s-a mai vopsit pe păr, are părul încărunțit și are genul de freză, cam 1 la 1, cu domnul Georgescu. Ați observat asta? Acel Georgescu! Nu e o întâmplare. E o treabă intenționată, premeditată. Nu am niciun fel de îndoială că e intenționat și s-a gândit. Ia stai puțin că poate par prea copilaș, ia să par mai domn. Dacă îl cauți și pe domnul Georgescu să vezi că e unul la unul. (...)Și-a făcut și un pic de cărare. (...)Dacă ar crește toate ca părul...la procente mă refer”, a spus Mircea Badea.

Victor Ponta s-a declarat în ultimele luni suveranist și simpatizant al lui Donald Trump, după ce, în trecut, a fost simpatizat al lui Joe Biden. Ponta se luptă pe publicul suveranist cu George Simion, care susține că a fost ales să candideze de însuși Călin Georgescu, deși acesta nu și-a declarat susținerea publică pentru niciun candidat.