O companie își plătește angajații să stea degeaba timp de un an. Motivul pentru care a luat această decizie

Google apelează la o metodă mai puțin obișnuită pentru a-și păstra specialiștii de top în inteligență artificială: îi plătește pe unii dintre angajați să nu lucreze timp de un an. Măsura vine pe fondul unei competiții intense între giganții din tehnologie.

Într-un context în care atragerea și păstrarea celor mai buni profesioniști în inteligența artificială (AI) este din ce în ce mai dificilă, companii precum Google, OpenAI și alte entități se luptă pentru a-și păstra angajații de top.

Divizia DeepMind a Google, specializată în inteligența artificială, a implementat o măsură neobișnuită din cauza concurenței. Aceasta a introdus clauze stricte de neconcurență, care le interzic unor angajați, inclusiv din Europa, să lucreze pentru companii rivale timp de până la 12 luni, potrivit Business Insider. Astfel, acești angajați sunt plătiți pe parcursul întregii perioade, deși nu desfășoară activități, ca parte dintr-o prelungire a preavizului.

Anul trecut, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) a interzis în SUA majoritatea acordurilor „agresive” de neconcurență, însă această reglementare nu se aplică la sediul DeepMind din Londra, notează presa britanică.

Controversa a fost amplificată recent de o postare a lui Nando de Freitas, vicepreședinte al Microsoft pentru inteligența artificială. Acesta a scris pe platforma X că este frecvent contactat de angajați DeepMind „disperați” să scape de aceste clauze restrictive.

„Dragi @GoogDeepMind-eri,

Felicitări pentru noile modele remarcabile.

Săptămânal, primesc mesaje de la voi, cerând sfaturi despre cum să scăpați de perioadele de preaviz și de clauzele de neconcurență. Unii îmi cer chiar un job, pentru că li s-a spus că doar așa pot fi promovați.

Vă rog să discutați între voi, nu cu mine. Liderii voștri ar trebui să răspundă pentru această situație. Știu că @koraykv și @douglas_eck s-au declarat împotrivă – poate e un bun punct de plecare.

Și, cel mai important, nu semnați astfel de contracte. Nicio corporație americană nu ar trebui să aibă atâta control, mai ales în Europa. E un abuz de putere fără justificare”, le-a transmis Nando de Freitas colegilor săi.

Dear @GoogDeepMind ers, First, congrats on the new impressive models.



Every week one of you reaches out to me in despair to ask me how to escape your notice periods and noncompetes. Also asking me for a job because your manager has explained this is the way to get promoted, but…