Cristian Popescu Piedone anunţă trei noi specializări în complexul Sfântul Andrei

Încă de când am devenit primar al Sectorului 5, am susținut și propus numeroase proiecte pentru sănătatea locuitorilor din sector! Acest lucru îl fac și acum! Am colaborat cu specialiștii din cadrul Complexului Multifuncțional “Sfântul Andrei” pentru a deschide noi cabinete, care să vină în sprijinul dumneavoastră! De astăzi, puteți beneficia de trei noi specializări în cadrul complexului! Pentru mamele, surorile, soțiile, bunicile noastre, am deschis un cabinet de mamografie, atât de necesar pentru depistarea timpurie a cancerului de sân! Cabinetul este dotat cu un mamograf 3D cu tomosinteză, de ultimă generație. De asemenea, am deschis un cabinet de Radiologie dentară! Oferim, începând cu această lună, servicii medicale ortodontice, atât pentru copii cât și pentru adulți. Avem, de asemenea, un cabinet de fizioterapie, în cadrul căruia vom oferi tratamente de radioterapie, mecanoterapie, electroterapie. Vă așteaptă medici profesioniști, gata să vă ofere cele mai bune sfaturi! Vom continua să dezvoltăm oferta Centrului “Sfântul Andrei”, pentru dumneavoastră! #piedoneface #piedonepoate #piedonestie CMF21240113