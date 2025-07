OpenAI se pregătește de lansarea GPT-5. Când va apărea și cu ce îmbunătățiri vine

Următoarea versiune a popularului model de inteligență artificială ar urma să apară chiar în luna august. Foto: Profimedia Images

Potrivit unor surse citate de The Verge, OpenAI se pregătește să lanseze GPT-5, următoarea versiune a popularului model de inteligență artificială, în luna august. Deși compania nu a oferit un anunț oficial, indiciile din interiorul OpenAI și declarațiile publice ale CEO-ului Sam Altman sugerează că modelul este deja în testare și ar putea fi lansat curând, scrie mashable.com.

GPT-5: mai aproape decât credem?

Informația vine pe fondul unei veri aglomerate pentru OpenAI, care a lansat deja mai multe produse și instrumente AI în 2025. Chiar dacă lansările de modele mari pot fi uneori amânate, sursele apropiate companiei indică faptul că GPT-5 este aproape gata de lansare și va aduce îmbunătățiri semnificative pentru utilizatorii de ChatGPT.

„GPT-5 va fi grozav,” a spus Sam Altman într-un interviu recent, în care a povestit cum modelul a oferit un răspuns impecabil la o întrebare complexă pe care el însuși nu a reușit să o înțeleagă.

”În dimineața asta testam noul nostru model și am primit o întrebare. Am primit un e-mail cu o întrebare pe care n-am înțeles-o prea bine. Am introdus-o în model, acest GPT-5, și a răspuns perfect. M-am lăsat pe spate în scaun și am avut acel moment de: „Wow, asta e.” Mi-am revenit repede. M-am apucat de următorul lucru, dar a fost… Am simțit că sunt inutil comparativ cu inteligența artificială, în ceva ce simțeam că ar fi trebuit să pot face eu. Nu am putut, iar asta a fost dificil. Dar AI-ul a făcut-o instant. Da, a fost un sentiment ciudat”, spunea el.

Ce îmbunătățiri aduce GPT-5?

În primul rând, capacități îmbunătățite de raționament și codare. Se așteaptă ca GPT-5 să ofere o creștere a performanței în programare și rezolvarea de probleme complexe, după cum a lăsat să se înțeleagă chiar Altman într-o postare recentă.

De asemenenea, integrarea mai multor instrumente într-o singură interfață. Potrivit TechRadar, versiunea 5 ar putea combina modele de raționament, generatoare de imagini precum Sora, instrumente de căutare avansată și agenți web într-o singură platformă. Acest lucru ar transforma GPT-5 într-un super-asistent AI capabil să scrie coduri, să genereze imagini și să efectueze cercetări aprofundate, fără a fi nevoie de comutarea între instrumente.

Utilizatorii și dezvoltatorii cer de multă vreme ca modelele GPT să poată „memora” mai mult context într-un singur prompt. Tocmai de aceea este de așteptat ca GPT-5 să extindă semnificativ această capacitate, permițând interacțiuni mai complexe și mai coerente pe termen lung.

Și nu în ultimul rând, aplicații în domenii sensibile. Modelul ar fi deja testat, potrivit unor cercetători independenți, în zone de risc precum biosecuritatea, după ce a fost identificată o referință la GPT-5 în BioSec Benchmark.

Lansarea, tot mai aproape

Declarațiile din cadrul OpenAI susțin că lansarea GPT-5 este iminentă. Cercetătorul Alexander Wei, membru al echipei care a câștigat recent medalia de aur la Olimpiada de Matematică pentru AI, a spus că „vom lansa GPT-5 în curând”.

În timp ce alte detalii tehnice rămân neconfirmate oficial, OpenAI pare să își păstreze disciplina comunicațională, preferând să nu alimenteze zvonuri sau promisiuni nerealiste.