Cătălin Drulă contestă cifrele exit-poll: "Sunt făcute din pix"

Liderul USR s-a declarat nemulțumit de cum au fost organizate alegerile locale

Sursa foto: Hepta

Preşedintele USR, Drulă acuză că rezultatele exit-poll „sunt făcute din pix şi credem că sunt în susţinerea unei operaţiuni care a început de mult, de fraudare a votului din România".

Rezultatele exit-poll-ului realizat de Curs Avangarde la votul pentru primăriile de la Sectorul 1 și Sectorul 2 arată un scor surpriză, în premieră pentru alegerile din România. Candidații PSD, PNL și cei ai USR sunt la egalitate.

În replică, liderul USR, Cătălin Drulă, respinge datele exit-poll şi spune că Clotilde Armand şi Radu Mihaiu au câștigat alegerile pentru sectoarele 1 şi 2.

”Am văzut mai devreme aceste exit-poll-uri cu care opinia publică din România a fost intoxicată toată ziua de astăzi şi pentru cei care aţi urmărit aceste ştiri aş întreba unde au dispărut anumite partide care făceau pragul mai devreme, acuma nu-l mai fac, gen PUSL.

Arată ca şi cum sunt făcute din pix şi credem că sunt în susţinerea unei operaţiuni care a început de mult, de fraudare a votului din România. Nu-mi aduc aminte nicio rundă de alegeri în care să fi fost atâtea nereguli ca astăzi: buletine preştampilate, candidaţi care stau în faţa secţiilor de votare, s-a pus până şi lacătul pe o secţie de vot, cabine de vot lipsă şi mii de nereguli sesizate, bani plătiţi pentru voturi, oameni aduşi cu forţa la vot.

Toată organizarea acestei runde de alegeri a fost organizată în neregulă, începând de la această comasare artificială prin care cei de la putere au dorit să tragă acel vot al primarilor, având un număr dominant de primari, către votul politic pe ţară, până la reguli făcute împotriva opoziţiei şi organizarea alegerilor cu doar trei luni înainte.

Cu toate acestea, românii s-au mobilizat şi suntem optimişti şi ne vom apăra votul în această seară, veţi vedea că realitatea şi rezultatele vor arăta că Clotilde Armand are câştigat Sectorul 1, că nu e nicio egalitate, cum a fost dată din pix acolo, că Radu Mihaiu are câştigat Sectorul 2, că Alianţa Dreapta Unită a câştigat Bucureştiul cu voturi mai multe decât PNL şi PSD la un loc, că am câştigat Timişoara şi multe alte locuri din ţară”, a afirmat Cătălin Drulă.

Potrivit exit-poll-ului realizat de Curs Avangarde la votul pentru primăriile de la Sectorul 1 și Sectorul 2 s-au înregistrat următoarele date.

La Sectorul 1, George Tuță este la egalitate cu Clotilde Armand, amândoi având câte 41% din estimările de vot. Liviu Negoită a obținut 5%, Ramona Bruynseels - 6%, Dan Tudorache - 5%

La Sectorul 2, Rareș Hopincă de la PSD este la egalitate cu Radu Mihaiu de la USR, amândoi având 43% din voturi.