Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Bucureşti: "Numai aşa, bucureştenii vor putea să aibă salarii mai mari"

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Bucureşti, şi-a prezentat "Planul pentru Bucureşti", despre care a spus că urmează "modelul liberal" aplicat în oraşe precum Oradea, Cluj sau Piatra Neamţ.

"Eu îi spun modelul liberal. Deși l-a văzut o țară întreagă, de la Oradea la Cluj, la Piatra Neamț și în multe alte localități din țară, dacă principalul motor economic al României și locul de unde ar trebui să se dea ora exactă, că nu ar avea această alternativă, cred că bucureștenii ar pierde.

Și pentru Partidul Național Liberal este o răspundere, pentru că după 8 ani își desemnează propriul candidat, cred că avem această datorie de a recâștiga încrederea bucureștenilor și de a reconstrui modelul liberal în Capitală.

Ce aduc în plus? Vă spun foarte simplu. Pe de-o parte, performanțele pe care le-am avut în rolurile publice pe care le-am îndeplinit la Ministerul Digitalizării, la Ministerul Energiei, în Parlamentul României, la finanțe, ca secretar de stat și, în același timp, o experiență pe care o am în dezvoltarea urbană. Eu asta am făcut la Banca Mondială patru ani, asta am studiat.

Sub nicio formă, actuala administrație din București nu este una de dreapta, nu este una liberală, este o administrație care a blocat dezvoltarea orașului și și-a bătut joc de șansa bucureștenilor de a o duce mai bine și de a-și crește nivelul de trai.

Este timpul să le oferim o viziune, este timpul să atragem în București investiții, pentru că, numai așa, bucureștenii vor putea să aibă salarii mai mari, să fim o capitală competitivă, să o ducem mai bine", a declarat Sebastian Burduja.