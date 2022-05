Centru de refugiaţi din Voluntari, vizitat de Evelyn Regner, vicepreşedintele Parlamentului European

România a fost prima opţiune pentru ucrainienii care au fugit din calea bombelor. De la începutul războiului, 3,5 milioane de oameni au incercat sa isi salveze vietile. Peste 900.000 de ucraineni au intrat în tara noastra în ultimele trei luni, iar dintre aceștia, doar 4.300 au cerut azil.

Vicepreşedintele Parlamentului European Evelyn Regner a vizitat împreună cu ministrul Familiei, Gabriela Firea şi europarlamentarul Victor Negrescu, președinte PES Activist România, un centru de refugiaţi ucrainieni din Voluntari.

Oficialul european a fost impresionat de ce a găsit acolo.

"Este un loc bine organizat şi primitor, şi cred că este exact ce, aceste mame şi copiii lor şi aceşti tineri, au nevoie. Siguranţă şi speranţă şi cred că acest lucru este foarte bine pus în evidenţă aici. Ce se va întâmpla peste un an? Nu ştim ce se va întâmpla peste un an, am minţi dacă am spune că totul se va termina.

Deci, trebuie să ne gândim şi la scenariile triste în care va trebui să înfiinţăm mai multe centre unde aceşti oameni să poată locui", a declarat Evelyn Regner.

În plus, ministrul Familiei a vorbit şi despre copiii refugiaţi ajunşi singuri în România şi care au avut nevoie de o asistenţă specială.

"Guvernul României, prin Ministerul Familiei, are grijă în această perioadă şi de copiii care au intrat singuri în ţara noastră sau care au intrat fără documente ori care au provenit din centrele de plasament din Ucraina şi acelora le acordăm o atenţie specială pentru că şi copiii au drepturi deosebite în Uniunea Europeană şi nu trebuie trataţi cu superficialitate", a precizat Gabriela Firea.

În ceea ce priveste numărul de refugiati din Voluntari din 27 februarie şi până în prezent, au fost ajutaţi 4.000 de refugiati, dar la nivel de judeţ Ilfov, numărul lor este cu mult mai mare.