Eugen Tomac: "Angajamentul pentru restituirea tezaurului României aflat la Moscova rămâne perfect valabil"

Europarlamentarul Eugen Tomac a confirmat, astăzi, într-un interviu pentru Be EU, că angajamentul european pentru restituirea tezaurului României aflat la Moscova rămâne "perfect valabil" şi după schimbările de la nivelul conducerii Uniunii Europene din acest an.

Sursa foto: Antena 3 CNN | Be EU

"De departe, pot să spun că am o satisfacţie fantastică pentru că am reuşit să aduc un subiect de interes major pentru români, un subiect de interes naţional, să îl transform într-un subiect de interes european - rezoluţia privind restituirea tezaurului confiscat de Rusia. Acesta reprezintă una dintre realizările majore, pentru că am dus, împreună cu echipa mea, o muncă de peste un an de zile, împreună cu Banca Naţională a României, cu foarte mulţi experţi, pentru a convinge o largă majoritate de ce în acest context, când există un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, când relaţia dintre Uniunea Europeană şi Rusia este suspendată, avem nevoie de un asemenea instrument. Este una dintre chestiunile la care am lucrat foate mult şi de care sunt mândru că a devenit rezoluţie a Parlamentului European.

În urma acestei rezoluţii, Comisia Europeană s-a angajat ferm că va avea pe agenda sa viitoare în relaţia cu Rusia recuperarea tezaurului României aflat la Moscova. O rezoluţie nu este un angajament de context, ci o rezoluţie rămâne un document politic asumat pe care statul român îl aşteaptă de foarte mult timp. Amintesc că ultima intervenţie internaţională cu privire la acest dosar legat de tezaurul României aflat la Moscova a avut loc în 1922, la Conferinţa de la Genova, când, în urma acestei conferinţe, s-a adoptat o rezoluţie prin care Rusiei sovietice de atunci i s-a cerut să restituie tezaurul României aflat la Moscova, pentru că el a fost depozitat acolo pentru păstrare în vreme de război în baza unei înţelegeri cu putere de tratat bilateral, tratat valabil şi astăzi.

Mă bucur că, acum, Parlamentul European cu o largă majoritate, doar şapte voturi împotrivă, a adoptat această rezoluţie, iar indiferent de culoarea Comisiei viitoare, de mandatul celui care va conduce politca externă şi de securitate a Uniunii Europene, acest angajament rămâne perfect valabil. Mai mult decât atât, aici este doar rolul României să insiste în baza acestei rezoluţii şi a angajamentului asumat politic de Comisie de a duce mai departe tratative pe acest subiect. Şi mai există un aspect important. La ora actuală, în urma pachetului de sancţiuni pe care le-a introdus Uniunea Europeană Federaţiei Ruse, în băncile din Europa sunt blocate active în valoare de peste 250 de miliarde de euro. Deci, în mod clar, după ce se va încheia pacea, după ce, sperăm, ca Putin să renunţe la aceste tendinţe de anexare şi de război împotriva Ucrainei, Rusia va veni la negocieri. Şi atunci e foarte important să folosim acest moment drept un prilej potrivit pentru a pune pe masă şi acest dosar, acest litigiu, pentru că discutăm până la urmă de o creanţă pe care o are România în Federaţia Rusă şi pe care Rusia nu a vrut să o recunoască deşi noi avem originalul acestui acord păstrat la Banca Naţională a României şi eu cred că se deschid noi oportunităţi pentru a relansa cu mult mai mult succes negocierile prin Uniunea Europeană pe acest dosar", a declarat Eugen Tomac.