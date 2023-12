Kadri Simson, comisarul european pentru Energie: "Laud faptul că România nu este atât de dependentă de Rusia"

Kadri Simson, comisarul european pentru Energie, a lăudat, la Antena 3 CNN, România, pentru că a redus la zero dependenţa faţă de gazul şi petrolul rusesc.

Comisarul european pentru Energie, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre cât de pregătite sunt statele membre ale Uniunii Europene să treacă cu bine peste această iarnă, având în vedere limitarea dependenței de gazul rusesc.

"Chiar dacă iarna aceasta nu va fi la fel de grea precum iarna trecută, trebuie să rămânem vigilenți, pentru că am văzut în 2021 ce mai mare adâncire a crizei energetice din anii '70 încoace și a fost o criză energetică artificial creată, deoarece Rusia a avut un impact puternic pe piețele energetice.

Eram prea dependenți, periculos de dependenți de importurile din Rusia. 40% din gazele naturale care erau consumate în Europa proveneau din Rusia. Din momentul în care au început să manipuleze volumele, au lovit piața și au creat multe incertitudini.

Bineînțeles că atunci când există un dezechilibru între cerere și ofertă, prețurile cresc, iar anul trecut am avut un record al prețurilor.

Astfel, am adoptat o listă lungă de măsuri de urgență și pot spune că în luna decembrie a acestui an, depozitele subterane de gaz sunt pline, prețurile au scăzut și am reușit să limităm, pas cu pas, cantitatea de gaz rusesc de pe piața noastră", a spus comisarul european pentru Energie.

Kadri Simson a menționat și măsurile pregătite de Europa în cazul unei ierni friguroase.

"Am făcut analize și pentru ce se poate întâmpla în această iarnă și sunt unele componente de risc puternic.

De exemplu, dacă va fi o iarnă extrem de friguroasă sau dacă se va întâmpla ceva cu producătorii internaționali de gaze naturale, sau dacă va avea loc vreun alt act de sabotaj împotriva infrastructurii noastre, atunci ne-am putea confrunta cu dificultăți.

Pentru a evita o astfel de situație, am decis să prelungim cu încă un an măsurile noastre de urgență și cred că cel mai important este acordul dintre statele noastre membre, conform căruia, dacă un stat membru va fi afectat, vecinii mai apropiați sau mai îndepărtați vor sprijini această țară", a mai adăugat comisarul european pentru Energie.

Mulțumiri pentru România

Comisarul European pentru Energie mulţumeşte României pentru eforturile făcute în acest an. Kadri Simson a lăudat ţara noastră pentru că a redus la zero dependenţa faţă de gazul şi petrolul rusesc.

În plus, a vorbit despre rolul extrem de important jucat de ţara noastră în sprijinirea Republicii Moldova.

"Primul meu mesaj pentru poporul român este un mare "mulțumesc", pentru că România a jucat un rol foarte important în ultimul an, când am avut cu adevărat nevoie să ne sprijinim vecinii. Aș spuen că, pentru Moldova, ar fi fost aproape imposibil să treacă de iarna trecută fără un sprijin puternic din partea Uniunii Europene, iar România a jucat un rol-cheie.

Noi evaluăm planurile fiecărui stat membru și abordăm sectorul energetic dintr-un punct de vedere tehnologic neutru, așa că laud foarte mult faptul că România nu este atât de dependentă de Rusia cum sunt alte țări din regiune și este un exemplu minunat faptul că centrala nucleară românească nu a folosit combustibil rusesc.

Este un bun exemplu despre cum poți să diversifici și să păstrezi un portofoliu energetic bine echilibrat fără să fii prea dependent de un agresor", a spus Kadri Simson.